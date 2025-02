Come è riuscito a coprire i tatuaggi

Tony Effe ha debuttato al Festival di Sanremo 2025 con il suo brano “Damme ‘na mano”, conquistando il pubblico con un inaspettato look total white e senza i suoi consueti tatuaggi, grazie a tecniche di trucco speciali. Questa edizione del festival, che si tiene all’Ariston, è caratterizzata da un forte focus sull’immagine degli artisti, con stili sorprendenti e trasformativi. Carlo Conti, tornato come direttore artistico dopo Amadeus, ha presentato una serata ricca di performances, compresa quella di Tony Effe, che ha voluto rendere omaggio alle sue origini romane.

All’evento, il cantante si è presentato sul palco con un look radicalmente diverso, indossando un completo bianco con giacca doppiopetto, cravatta e guanti rossi, frutto del lavoro dello stylist Antonio Pulvirenti. Questa scelta stilistica ha segnato un’evoluzione significativa rispetto all’immagine pubblica abituale di Tony, che è noto per i suoi numerosi tatuaggi.

Il cambiamento è stato reso possibile attraverso l’uso di correttori coprenti per mascherare i tatuaggi, una pratica già utilizzata da altre celebrità del settore. Questo metodo permette agli artisti di reinventarsi e presentarsi in una nuova luce nelle occasioni speciali. L’apparizione di Tony Effe ha non solo stupito il pubblico, ma ha anche sollevato interrogativi sull’immagine e l’identità nell’industria musicale, riflettendo l’importanza di ogni dettaglio nella percezione del pubblico. La sua trasformazione al Festival di Sanremo 2025 rappresenta pertanto un momento di grande impatto visivo e simbolico.