come e quando avviene la muta del Micio

Sapere come e quando il gatto cambia il pelo è importante per la salute di Micio. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla muta del felino.

Sicuramente chi condivide la propria vita con un felino ha almeno una volta, se non di più, dovuto ispezionare i suoi vestiti ogni qualvolta usciva di casa. In modo tale da controllare se gli indumenti fossero ricoperti di peli. Ebbene sì è un problema che possiamo riscontrare facilmente quando viviamo con un amico a quattro zampe.

Tuttavia sapere come e quando cambia il pelo il nostro gatto, ci permette di prenderci cura del nostro amico a quattro zampe nel migliore dei modi. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla muta del felino nel seguente articolo.

Il gatto cambia il pelo: come e quando

Può essere frustrante, per chi condivide la propria vita con un felino, ritrovarsi i peli di quest’ultimo dappertutto, sia in casa che sugli indumenti. Sebbene sia normale trovare dei peli sparsi sul pavimento o sul divano di tanto in tanto, quando la quantità è maggiore tendiamo a preoccuparci.

Tranquilli, se il vostro amico a quattro zampe tende a perdere una quantità eccessiva di pelo solo due volte l’anno, rientra tutto nella normalità. Infatti tale cambiamento di pelo viene definita muta del gatto. Nello specifico la muta avviene in due periodi dell’anno, ossia primavera e autunno.

Ciò perché il Micio durante queste stagioni, ha un cambio completo tra il mantello estivo e quello invernale e viceversa. Infatti il cambiamento del pelo aiuta il felino ad adattarsi ai cambiamenti di temperatura e alle condizioni atmosferiche. In primavera il nostro amico a quattro zampe tende ad avere un pelo più sottile, in quanto si prepara alle temperature più calde, mentre viceversa, in autunno il pelo diventa più spesso e caldo per poter affrontare l’inverno.

Ma come fa il gatto a cambiare pelo? Il cambiamento del pelo del Micio avviene in modo istintivo e naturale. Nello specifico, oltre alla temperatura esterna, anche le condizioni di luce sono un fattore che indicano al Micio di cambiare automaticamente il suo pelo. Qualsiasi cambiamento di temperatura e luce viene percepito dagli ormoni del nostro amico a quattro zampe e per fare in modo che il corpo di Micio si adatti alle condizioni esterne, avviene la muta.

Muta del gatto: cosa fare

Il cambiamento di pelo nel gatto può portare anche alla formazione di boli di pelo all’interno dell’intestino del nostro amico a quattro zampe. Ciò perché, come ben sappiamo i gatti per lavarsi tendono a leccarsi il corpo e i peli morti che restano sul suo mantello durante la muta, vengono leccati ed ingeriti dal Micio, formando, con il tempo, all’interno dell’intestino i boli di pelo.

Questi ultimi possono essere pericolosi per la salute della nostra palla di pelo. Solitamente il pelo ingerito viene espulso con le feci, ma a volte può capitare che il Micio non riesca ad espellerle e possa avere conati di vomito. Inoltre la formazione di boli di pelo all’interno dello stomaco del gatto, possono portare anche ad altri sintomi come anoressia e costipazione. Se notiamo tali sintomi nel nostro amico peloso è opportuno contattare il veterinario.

Cosa possiamo fare per evitare ciò? Per evitare la formazione dei boli di pelo all’interno dell’intestino del Micio è opportuno effettuare una toelettatura. Quindi sarebbe opportuno spazzolare il gatto, in modo tale da eliminare i peli morti presenti sul suo mantello.

Per la frequenza della spazzolatura sarebbe opportuno chiedere al veterinario, in quanto dipende dalla razza del felino. Inoltre lo specialista potrebbe consigliare anche di offrire al felino alimenti con più fibre, in modo tale da favorire la mobilità intestinale e la fuoriuscita del pelo ingerito.

Come gestire il cambiamento del pelo del gatto in casa?

Dopo aver gestito nel modo giusto la muta del gatto, per evitare problemi di salute al Micio, è necessario gestire anche il cambiamento del pelo del gatto nella propria casa. Infatti durante la muta possiamo facilmente di trovarci un ammasso di peli per casa, per non parlare dei nostri indumenti.

Per eliminare i peli in casa, nello specifico sul pavimento, basta semplicemente utilizzare l’aspirapolvere. Per quanto riguarda invece gli indumenti possiamo utilizzare delle palline cattura peli in lavatrice, quando laviamo i nostri abiti, o utilizzare spazzole per tessuti che catturano i peli sulle nostre maglie e sui nostri pantaloni.