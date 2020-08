Accesso aperto e immediato

Forse per consolarsi, oppure per immaginare una luce in fondo al tunnel, molti si chiedono se in tutto ciò che siamo stati capaci di fare per contrastare la pandemia del coronavirus ci sia qualcosa che vada in direzione opposta alla perdita, che ci permetta di pensare a una società più ricca, perché più solidale ed equa. Magari riscoprendo il senso e il valore dell’agire insieme per obiettivi e valori comuni, un bene di cui sembriamo ricordarci solamente nei momenti di estrema difficoltà, come quelli causati da terremoti, carestie ed epidemie.Epidemie e cooperazione, appunto. Per cercare quella luce abbiamo portato il nostro sguardo sul mondo, apparentemente asettico e freddo, della ricerca scientifica. Analizzando i lavori pubblicati sul coronavirus nei sei mesi che hanno seguito l’inizio della pandemia, abbiamo subito osservato che il loro numero (quasi 14.000) è dieci volte superiore alla somma di quelli sulle più recenti epidemie virali, quali la SARS, l’influenza aviaria, la sindrome respiratoria medio-orientale e l’influenza suina.

Ma poi, guardando meglio, abbiamo trovato qualcosa di ancora più interessante della straordinaria capacità di risposta della comunità scientifica alla pandemia: il 90% delle ricerche è stato pubblicato in accesso aperto e immediato, anche nelle riviste più prestigiose come Nature e Science. Questo significa che qualsiasi medico in ogni parte del mondo ha oggi la possibilità di accedere velocemente a una grande mole di informazioni ampie e rigorose che possono essere decisive per migliorare sia gli approcci preventivi che quelli terapeutici. Un’opportunità davvero importante, visto che stiamo capendo solo giorno per giorno quali siano le maniere più efficaci di affrontare la malattia. Basti pensare, ad esempio, alla correzione di rotta che ha portato a preferire la somministrazione nelle prime fasi dell’infezione di farmaci cortisonici ad altri medicinali inizialmente molto decantati, come l’idrossiclorochina o alcune molecole antivirali.

Un enorme passo avanti

Si tratta, effettivamente, di un enorme passo in avanti: la percentuale dei lavori condivisi supera (di poco) il 50% solo per tre delle dieci patologie (malattie cardiovascolari, tumori e le patologie respiratorie croniche, in primis) che, ad oggi, hanno causato più morti (fino a 16 volte) dello stesso coronavirus. In un’ottica di cooperazione, a questo dato segue necessariamente un secondo interrogativo: è possibile fare in modo che la straordinaria disponibilità di studi sul coronavirus possa estendersi ad altre malattie di grande impatto sulla salute pubblica? Una maggiore condivisione di risultati scientifici avrebbe non solo un impatto importante sulla ricerca e la pratica clinica, ma sarebbe di grande utilità soprattutto per le nazioni che dispongono di minori risorse e che, molto spesso, soffrono delle conseguenze più gravi del coronavirus, così come di molte altre patologie.

Eliminare le restrizioni

La soluzione è più vicina di quanto sembri: dati alla mano, più della metà del divario in termini di accesso aperto alle pubblicazioni tra coronavirus e le altre malattie che abbiamo indicato potrebbe essere colmato se solo gli autori mettessero immediatamente online i cosiddetti “post-print”, cioè gli articoli che hanno superato il vaglio del controllo scientifico ma che non sono ancora stati composti tipograficamente, senza con questo violare le regole delle riviste. Per avvicinarci al 100% di lavori in libero accesso, bisognerebbe che ricercatori, istituzioni e associazioni scientifiche unissero le forze affinché vengano eliminate le restrizioni che ancora permangono alla condivisione dei post-print, come ad esempio l’embargo a tempo. Avendo i publisher profitti tanto elevati da superare perfino quelli di Google e Apple, un’azione convinta e ferma dovrebbe poter aprire ampi margini di trattativa.

Ogni comportamento cooperativo ha come presupposto la consapevolezza che il beneficio per la collettività supera il costo o la rinuncia del singolo. Un passaggio destinato a trovare ostacoli, come l’indifferenza o la ricerca del profitto a tutti i costi, anche tra i ricercatori. Ma oggi abbiamo uno strumento in più: il coronavirus, con la rivoluzione che ha provocato nel mondo e in particolare nell’editoria scientifica, dimostra che un vero cambiamento è possibile. Non perdiamo questa occasione.

* Università di Roma La Sapienza