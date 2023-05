Da oggi puoi volare portando il tuo fido in aereo e avere la possibilità di tenerlo accanto a te: scopri ora come puoi fare, nei dettagli.

Vedere un esemplare di Boxer seduto comodamente sulla poltrona di un aereo, pronto a decollare accanto al suo padrone, poteva essere – almeno fino a poco tempo fa – considerato soltanto un sogno. O, tutt’al più, una possibilità delegata a pochi eletti. Invece – a partire da oggi e grazie a un’incredibile novità sui voli nazionali e internazionali – sarà possibile rendere tale desiderio di molti padroncini, nonché di molti cani, una solita realtà.

Volare con Fido accanto a te oggi è possibile: ecco come e dove si può fare

Il sogno di ogni padrone può finalmente realizzarsi. Volare vicino al proprio fido è ora possibile. A introdurre la novità si è cimentata una nascente compagnia aerea nelle scorse settimane, che permetterà – a qualsiasi razza di cane, e indipendentemente dalla sue dimensioni – di salire a bordo assieme al suo genitore umano e di godere così di tutti i suoi stessi comfort.

Come mostrano gli scatti condivisi su Instagram dal profilo ufficial di @k9jets_ e che documentano gli adorabili risultati dei primi viaggi portati meravigliosamente a temine dalla compagnia “K9 Jets“: i cani possono permettersi di beneficiare non solo di una comoda seduta da prima classe e di una calda copertina, ma anche di ricevere biscottini gratis per ingannare l’attesa e molto altro.

A dimostrazione di quanto appena detto sarebbe sufficiente osservare lo stato di benessere suscitato dall’immagine del cane di razza Cockapoo mentre osserva con curiosità fuori dal finestrino del veivolo. Inoltre, rispetto alle usuali norme in vigore per cani in aereo, la nuova compagnia aerea “K9 Jets” sarebbe nata per concedere la massima libertà di viaggio ma di certo non escludendo il rispetto delle fondamentali norme di sicurezza sui voli internazionali.

In stretto rapporto alle regole in aereo per il trasporto di altri animali, non è da escludere – dato il successo riscontrato finora – che la stessa compagnia possa prendere in considerazione, in futuro, l’idea di estendere il nascente progetto per cani anche ad altre e diverse specie di animali da compagnia.

A concludere l’invitante presentazione della “K9 Jets” approda un dolcissimo Pitbull che dorme durante il volo. La didascalia, relativa al post condiviso su IG lo scorso 23 gennaio e che traduce il pensiero del fido, ha fatto impazzire tutti: “massaggiami la pancia e svegliamo quando arriviamo“.