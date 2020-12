Duettare con Ed Sheeran su TikTok: il regalo dell’artista britannico per i propri fan sul celebre social network cinese.

Ed Sheeran continua a sorprendere i suoi fan. Dopo aver lanciato come regalo di Natale un nuovo singolo, Afterglow, lo scorso 21 dicembre, ha deciso di permettere ai fan di duettare con lui attraverso TikTok, proprio sulle note del nuovo brano. La sua è una vera e propria sfida, o challenge, tramite l’hashtag #duetme. Come fare? Basta seguire le istruzioni sul suo account ufficiale.

Ed Sheeran: duetto con i fan su TikTok

Un’iniziativa molto speciale che ha regalato entusiasmo ai suoi fan, che hanno così potuto realizzare un piccolo sogno, postando le loro personali versioni di Afterglow sui rispettivi social network. Di seguito il video da seguire per poter duettare con il cantautore di Halifax:

Tra i tanti video che sono stati pubblicati in questi giorni ce n’è anche uno di una ragazza italiana che ha conquistato lo stesso Sheeran, venendo ripubblicata tra le storie sul suo profilo Instagram. Di seguito il video della giovanissima artista. Basta leggere tra i commenti per capire quanto la sua versione sia riuscita a emozionare anche gli altri fan del cantautore:

Afterglow: il regalo di Natale di Ed Sheeran

Afterglow non è un nuovo singolo di Sheeran, bensì un brano speciale che il cantante britannico ha voluto dedicare ai suoi fan proprio in occasione delle feste di Natale: “Afterglow è una canzone che ho scritto l’anno scorso e che volevo pubblicare per voi. Non è il primo singolo del prossimo album, è solo una canzone che amo e spero amiate anche voi. Godetevela! Spero passiate le festività natalizie e il capodanno in sicurezza e felici. Ora ritorno nella terra di papà, ciao“.