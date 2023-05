Come dormono le tartarughe? Tutto ciò che devi sapere sul suo riposo

Sai come dormono le tartarughe? Quando e dove amano riposare? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul sonno di questo rettile.

Le tartarughe sono animali domestici che nascondono tante caratteristiche sorprendenti. Chi ha adottato una tartaruga sicuramente si pone molte domande ogni giorno sul suo carattere, sul suo modo di vivere e sui suoi comportamenti.

Uno di questi è legato proprio al suo modo di riposare. Nel seguente articolo vedremo insieme come dormono le tartarughe, dove e soprattutto quando.

Come e dove dormono le tartarughe?

Come ben sappiamo il ciclo del sonno degli animali, in generale, è molto differente da quello di noi esseri umani.

Sappiamo, per esempio, che i gatti amano riposare durante il giorno e restano svegli durante la notte. Ma le tartarughe? Quando dormono? Come dormono?

Proprio come ogni animale, anche le tartarughe riposano, anche se comprendere quando una tartaruga stia dormendo sia difficile, in quanto a volte quest’ultima può essere anche sveglia ma non cammina e non mangia.

Infatti tutte le tartarughe hanno bisogno di riposare e le ore di cui hanno bisogno sono differenti a seconda dei seguenti fattori:

Specie: le tartarughe d’acqua hanno bisogno di riposare solitamente dalle 4 alle 7 ore al giorno. Mentre per le altre bastano anche solo 5 ore di sonno al giorno;

Età: le tartarughe più piccole e più grandi hanno bisogno di riposare più tempo rispetto alle tartarughe adulte.

Ma come dormono le tartarughe? In natura questi piccoli rettili dormono entrando nel loro guscio, o nascondendosi in una buca o dietro la vegetazione in quanto si proteggono da eventuali predatori.

Le tartarughe acquatiche invece, possono riposare sia nella sabbia sia nel fango. Anche le tartarughe terrestri in cattività dormono con la testa nel guscio, mentre quelle acquatiche possono riposare sia stesso in acqua, sia sulla loro piccola “isola”. Infine quando questi piccoli rettili riposano hanno gli occhi chiusi.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Quando dormono le tartarughe?

Chi convive con questo bellissimo animale, si domanda spesso se la tartaruga possa essere un animale diurno o notturno, soprattutto perché nota il proprio rettile attivo di notte e poco attivo di giorno.

Abbiamo visto nel paragrafo precedente come e dove dormono le tartarughe, ma quando questi piccoli rettili riposano? In natura le tartarughe dormono di notte, mentre di giorno stanno sveglie, in quanto stando alla luce solare sviluppano sia le ossa che il guscio.

Mentre le tartarughe di mare, tendono a stare sveglie di notte quando devono deporre le uova. Le tartarughe domestiche invece, sono capaci di seguire la routine del proprio umano.

Non perdere tutti i video di 🐾 Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK

Quindi anche loro dormono di notte mentre di giorno restano sveglie. Tuttavia quando la tartaruga di notte resta sveglia, significa che ha riposato le ore di cui aveva bisogno e non ha più bisogno di dormire.