Come dormono i canarini? Tutte le informazioni utili

Sappiamo come dormono i canarini? Ecco una serie di informazioni utili per capire meglio le loro abitudini e il loro comportamento.

I canarini sono degli ottimi animali da compagnia e molte persone li scelgono e li preferiscono ai cani e ai gatti. Il loro aspetto carino, piccolo e colorato ha fatto presa sui più piccoli che sempre più spesso li vogliono in regalo da mamma e papà.

Ci sono tante cose da sapere su questi uccelli, però, prima di prenderli con sé. Ad esempio, come dormono i canarini? Quindi, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Vedremo una serie di informazioni utili qui di seguito nell’articolo in modo tale da essere più preparati sulle loro abitudini e saperli gestire al meglio.

Come dormono i canarini: tutte le info utili

Il canarino è un uccello originario delle Isole Canarie e di Madeira. Dunque, il suo habitat naturale risiede in Spagna e Portogallo, ma pian piano si è diffuso in tutto il mondo.

Ad oggi, ci sono molte specie diverse in natura, ma è più comune trovare quelli gialli in cattività. Sono piccoli, non superano i 15 grammi di peso e così come per tutti gli animali, anche per loro il sonno è fondamentale.

In tutti gli animali, e anche negli esseri umani, il sonno permette all’organismo di riparare i tessuti danneggiati, di ricaricarsi e di riprendersi. Anche per i canarini è così. Ci sono, però, animali che dormono di giorno e animali che dormono di notte. A quale gruppo appartengono questi uccellini?

Sia i canarini selvatici che quelli domestici dormono di notte, mentre di giorno sono nella loro fase di piena attività. Questo significa che loro si preparano a dormire quando fa buio e seguono il ciclo del sole. Vuol dire che l’ora esatta in cui un canarino sente il bisogno di dormire varia a seconda della parte del mondo in cui si trova.

Normalmente, dunque, si può dire che un canarino dorme dal tramonto all’alba. Poi, nel caso di un canarino domestico le cose potrebbero cambiare. Le luci artificiali influenzano questo ciclo, così come i rumori e le abitudini di quella casa.

Quante ore dormono e in che modo?

Per rimanere in buona salute un canarino dovrebbe dormire, secondo gli esperti, dalle 8 alle 10 ore.

Potrebbe accadere di vedere il canarino dormire con un occhio aperto. È del tutto normale, si verifica quando ha bisogno di riposare solamente un emisfero cerebrale per tenere l’altro vigile. Si chiama sonno uniemisferico.

Ci sono animali che non possono permettersi di dormire completamente. Pensiamo ad alcuni pesci che devono continuare a nuotare, oppure ai canarini che sono delle facili prede in natura. Questo meccanismo consente loro di sopravvivere.

Di solito, i canarini dormono “in piedi” appoggiati ad un ramo o ad un oggetto. Solo le femmine, qualche volta, dormono appollaiate nel nido. Se notate altre posizioni, è utile fare degli accertamenti dal veterinario perché potrebbe esserci un problema.