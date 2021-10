Una strategia aziendale che metta realmente il cliente al centro va oltre al pensare ai suoi desiderata in fase di progettazione di un’offerta. Insieme a chi costruisce l’offerta, tutte le divisioni aziendali devono convertirsi a una visione “customer centric”. L’obiettivo comune deve essere, in sintesi, costruire un rapporto, nelle sue diverse declinazioni, il più possibile personalizzato con il cliente. Un rapporto lungo e duraturo che parta dalla proposizione, passi per l’acquisto, la distribuzione e prosegua con il servizio postvendita.

Tutti gli studi sui comportamenti dei nuovi consumatori concordano. Il contatto con il brand non deve essere subordinato al mezzo: è lui che deve farsi trovare, e notare, in tutti i luoghi frequentati dai consumatori, online e offline. Ed è il brand che deve andare a stanare il proprio target nei luoghi digitali in cui si “raduna”, comunica e condivide esperienze ed emozioni (anche d’acquisto). Inoltre, i Millennials e la Gen Z introducono nuovi elementi come la fiducia e alcuni valori (come la sostenibilità ambientale) che, se non al di sopra, si pongono almeno alla pari della pura valutazione sul prezzo.

I nuovi consumatori cercano un rapporto duraturo con il brand, una fidelizzazione che porta a una crescita percentuale sul fatturato della componente degli acquisti ricorrenti, anche alla luce del fatto che acquisire nuovi clienti in un mercato globale è sempre più complicato.

Così, essere customer centric, che preclude l’essere data driven, significa cambiare punto di vista e attivare tutti gli strumenti tecnologici necessari per cercare nicchie di consumatori, coltivarle e convincerle a creare un rapporto, non solo finalizzato alla pura vendita ma a determinare una “scelta di campo”. Perché il consumatore oggi non acquista un prodotto ma vuole un’emozione.

Le discipline di una strategia customer centric

Il Playbook gratuito Guida alla trasformazione digitale realizzato da Salesforce pone l’accento su 5 “discipline customer centric” che hanno applicato le aziende che si sono già convertite al paradigma, vediamole in sintesi.

1. Come prendere decisioni. Essere concentrati sul cliente significa intuire, anticipare e rispondere ai loro desideri mutevoli. Per questo è fondamentale essere “data driven”, ovvero utilizzare gli strumenti tecnologici giusti, applicazioni e servizi digitali, per interpretare i dati raccolti e costruire un “dossier” completo e unico sul cliente, a cui tutte le divisioni aziendali hanno diritto di accedere. La conoscenza del singolo comportamento, non solo nel rapporto con l’azienda, permetterà, anche con l’aiuto dell’AI, di prendere le decisioni giuste.

2. Come coinvolgere i clienti. Secondo le analisi di Salesforce, la divisione commerciale delle aziende monitora la soddisfazione dei clienti più di qualsiasi altra metrica. E l’esperienza del cliente nel rapporto con il brand diventa prioritaria. Il modo in cui si coinvolgono i clienti in tutti le fasi del rapporto è fondamentale per costruire un’esperienza. Dimostrare di conoscere le loro aspettative, di prevederle, di soddisfarle e di rimanere sempre al loro fianco, è possibile grazie ai dati e agli strumenti tecnologici, e grazie a un approccio che punti all’ascolto e non all’imposizione. Amazon ha “ascoltato” i suoi clienti quando hanno mostrato insofferenza rispetto ai troppi clic per concludere una transazione, lasciando il carrello. E ha attivato l’acquisto in un clic.

3. Modalità di lavoro. Quando si parla di un “dossier” completo e unico sul singolo cliente a cui tutte le divisioni aziendali hanno diritto di accedere, si pensa a un’unica piattaforma tecnologica ma anche a un unico team, orizzontale rispetto alle divisioni aziendali. Nella squadra che gestisce il cliente ci sarà la figura commerciale e quella di marketing che lavorano a stretto contatto con l’operatore del servizio di assistenza e con il data analyst, colui che ha la responsabilità di interpretare i dati forniti dalle piattaforme. Diventare customer centric, dunque, è affare di tutti in azienda, si tratta di un cambio di paradigma culturale e richiede tempo e applicazione.

4. Come adottare le tecnologie. Per una visione customer centric è necessaria una nuova tecnologia o adattare l’esistente. Per questo si parte da una valutazione di ciò che è presente, trasformando la tecnologia nell’asset principalmente responsabile del business. Si procederà, poi, a una semplificazione dei processi, eliminando o riprogettando quelli non opportuni. Il cloud sarà il nuovo ambiente di lavoro e di condivisione dei dati e la piattaforma di gestione dei clienti, un CRM esteso, sarà l’unico hub digitale su cui convergono, mediante integrazione, i dati di tutti gli altri applicativi. Si dovrà anche prevedere una nuova “governance digitale”. Un modello unico di gestione dei processi applicativi e di distribuzione di modifiche e migliorie dettate dalle mutevoli esigenze del mercato e proposte da tutti i team aziendali.

5. Come dare un contributo alla società. I fatti del 2020 hanno richiesto un’accelerazione delle strategie aziendali verso un modello più socialmente responsabile. L’impegno verso l’ambiente, le iniziative nei confronti dei dipendenti e della società ormai sono definitivamente parametrati e influiscono sul valore economico di un’azienda. Non si può, dunque, sottovalutare l’impatto aziendale nei confronti dell’ecosistema che la circonda. Ed è anche dimostrato che un’azienda che cura concetti come l’uguaglianza, la sostenibilità e la filantropia ne raccoglierà i frutti in termini di fatturato. Questo (anche) perché sono azioni che hanno un forte impatto sui consumatori, primi e unici arbitri a cui riferirsi. E hanno un impatto sui dipendenti stessi e sull’immagine dell’azienda nei confronti dei nuovi talenti. Perché un’azienda che cura i propri dipendenti è un’azienda in cui si lavora serenamente e, quindi, bene.