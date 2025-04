Come disattivare la webcam del PC e proteggerla da accessi indesiderati

Le webcam sono strumenti utili per il lavoro a distanza e per mantenere i contatti con amici e familiari lontani, ma possono rappresentare un’opportunità per i cybercriminali. L’accesso non autorizzato alla webcam, conosciuto come camfecting, può avvenire tramite malware, siti web malevoli o vulnerabilità del sistema. È quindi fondamentale adottare misure preventive come l’uso di software antivirus, la disattivazione della webcam quando non è necessaria e l’oscuramento fisico della periferica, ad esempio con tappi per la privacy o nastro adesivo.

Per capire se la webcam è sotto controllo, è importante prestare attenzione a segnali come l’accensione della luce della fotocamera, movimenti strani dell’inquadratura, file sconosciuti nel sistema e un consumo anomalo di dati. Se sospettate che la webcam sia compromessa, copritela immediatamente, disconnettete il dispositivo da Internet e eseguite una scansione con un antivirus aggiornato.

Per disattivare la webcam software, i principali browser consentono di gestire i permessi, impedendo attivazioni non autorizzate. Ad esempio, su Chrome si possono modificare le impostazioni tramite “Privacy e sicurezza”. Anche le applicazioni installate possono accedere alla webcam, quindi è fondamentale controllare le impostazioni di privacy sia su Windows che su macOS.

Infine, per ridurre il rischio di attacchi, è essenziale mantenere una buona igiene digitale: aggiornare regolarmente i software, utilizzare firewall e VPN, avere un buon antivirus e prestare attenzione al phishing. Queste pratiche aiutano a proteggere le informazioni personali e la privacy.