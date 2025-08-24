Come disattivare la memoria dell’IA in Italia

Molti utenti oggi si pongono la questione di come disattivare l’assistente IA. Questo interesse è scaturito dal notevole avanzamento delle tecnologie di intelligenza artificiale, che ora possono memorizzare informazioni fornite dagli utenti anche dopo la chiusura di una conversazione.

Le persone che utilizzano strumenti come ChatGPT, Gemini o Copilot sono abituate a un’interazione temporanea con i chatbot. In passato, questi sistemi non erano in grado di trasferire informazioni da una conversazione all’altra. Attualmente, le nuove funzionalità consentono di memorizzare dati importanti e utilizzare una sorta di memoria a lungo termine. Questo cambiamento è facilitato dall’ampliamento delle finestre di contesto, che definiscono quanto testo un IA può considerare simultaneamente.

Tuttavia, la possibilità che un’assistente IA memorizzi dati personali suscita preoccupazioni per la privacy. Alcuni utenti possono apprezzare l’efficienza che questa memoria consente, mentre altri temono che un’intelligenza artificiale possa conoscere dettagli troppo intimi della loro vita.

Per disattivare la memoria di ChatGPT, si deve accedere alle impostazioni e disattivare le voci relative alle memorie e alla cronologia delle chat. Gli utenti possono anche richiedere al chatbot di indicare le conversazioni memorizzate e procedere alla loro cancellazione.

Nel caso dell’IA di Google, è necessario accedere al menù di attività dell’app per eliminare selezioni di conversazioni o disabilitare completamente la memoria a lungo termine. Anche Grok, collegato a X ed Elon Musk, offre opzioni per disabilitare la sua memoria nelle impostazioni dell’app e del sito web.