Come disattivare il codice PIN sull’iPhone: guida passo passo

Quando si utilizza un iPhone, il sistema operativo iOS offre diversi metodi di sicurezza per proteggere i dati personali, come il codice di sblocco e il PIN della SIM. Il codice di sblocco è una combinazione numerica che impedisce accessi non autorizzati, mentre il PIN protegge l’uso della scheda SIM. Se si desidera disattivare il codice di sblocco, si deve aprire l’app Impostazioni, accedere a Face ID e codice (o Touch ID e codice per modelli precedenti), inserire il codice attuale e selezionare “Disattiva il codice”. È importante considerare che disattivare il codice comporta la perdita della protezione per diverse app e carte Apple Pay, e non si potrà reimpostare la password dell’account Apple senza un codice.

Per rimuovere il PIN della SIM, si deve aprire l’app Impostazioni, toccare la voce Cellulare e poi l’opzione PIN SIM. Nei modelli Dual SIM, è necessario selezionare prima il numero desiderato. Spostare su OFF l’interruttore vicino al PIN SIM, inserire il PIN attuale e toccare “Fine” per completare l’operazione. Se non si è mai cambiato il PIN, si utilizza quello fornito dall’operatore. Attenzione a non inserire erroneamente il PIN, poiché dopo diversi tentativi sbagliati si bloccherà la SIM, necessitando un codice PUK fornito dall’operatore. Disattivare il PIN rende più comodo l’utilizzo dell’iPhone, ma diminuisce la sicurezza della scheda telefonica, che potrà essere utilizzata da chiunque abbia accesso al dispositivo.