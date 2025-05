Come Difendersi e Comprendere il Funzionamento

La Sextortion è una forma di estorsione sessuale che colpisce le vittime utilizzando minacce legate a contenuti compromettenti, come foto o video. Questa truffa, più psicológica che tecnologica, richiede denaro con l’intimidazione di diffondere materiale intimo. Sebbene spesso i criminali non posseggano realmente tali contenuti, ci sono casi in cui video autentici vengono utilizzati.

Il modus operandi tipico prevede l’adescamento della vittima attraverso social media, dove un malintenzionato assume l’identità di una persona attraente. Dopo aver instaurato una connessione, la vittima viene indotta a inviare materiali intimi. Una volta ottenuti i contenuti, l’estorsore chiede un riscatto in criptovalute per evitare la diffusione dei video.

Per prevenire la sextortion, è fondamentale non fidarsi di sconosciuti online e non condividere contenuti sensibili. Coprire la webcam quando non in uso può proteggere da virus che consentono l’accesso alla videocamera. È cruciale educare i più giovani sui pericoli online, poiché possono essere più vulnerabili a queste truffe.

In caso di sextortion, non bisogna mai pagare il riscatto. È importante segnalare l’accaduto alla Polizia Postale, conservare prove e non eliminare la corrispondenza con i truffatori. Se i contenuti vengono pubblicati, si dovrebbe immediatamente informare la piattaforma di hosting per richiederne la rimozione. Creare un avviso Google Alert per il proprio nome può aiutare a monitorare eventuali pubblicazioni non autorizzate.