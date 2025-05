Come difendersi dalla truffa SMS «Oops… numero sbagliato»: ecco come funziona

«Ops… ho sbagliato numero» è l’inizio di una nuova truffa via SMS che inganna le vittime simulando un errore innocente. I truffatori inviano messaggi apparentemente destinati a qualcun altro contenenti inviti a riunioni o appuntamenti. Se si risponde, il truffatore prosegue con toni amichevoli, instaurando un dialogo che può portare a tentativi di truffa. L’obiettivo è convincere la vittima a cliccare su link o a rivelare informazioni personali, spesso legate a investimenti in criptovalute.

La truffa inizia con messaggi plausibili, come «Ciao, ci vediamo alla solita caffetteria». I truffatori impiegano software automatizzati per inviare messaggi a numeri casuali, sperando in una risposta. Una volta avviata la conversazione, sfruttano la gentilezza della potenziale vittima per creare un’apparente familiarità. Questa manipolazione psicologica, nota come ingegneria sociale, cerca di portare le vittime a compiere azioni non sicure.

Se rispondete, il truffatore può proporvi investimenti vantaggiosi o richiedervi di scaricare app per monitorare portafogli, a rischio di infettare il dispositivo con malware o di rivelare credenziali sensibili. A volte, i truffatori costruiscono un rapporto emotivo per ottenere denaro o informazioni.

Per proteggervi, non interagite con tali messaggi. Ignorate, non cliccate su link e non inviate risposte tipo «STOP». Bloccare numeri sospetti è consigliato, mentre le segnalazioni alla Polizia Postale sono importanti se si sospetta di essere stati truffati. Queste tecnologie sofisticate rendono la truffa particolarmente insidiosa e interagire può aumentare il rischio di ulteriori attacchi.