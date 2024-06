Come di fa la feta vegana? La ricetta con il tofu (senza latte)

Si può fare la feta vegana? Ecco la ricetta di questo formaggio vegetale a base di tofu. Da utilizzare per insaporire insalate, primi e altre pietanze!

Chi è intollerante ai latticini o chi segue un’alimentazione vegana può incontrare alcune difficoltà nella sostituzione di alcuni cibi soprattutto per quanto riguarda i formaggi. Oggi vi proponiamo una ricetta semplice per preparare la feta vegana, utilizzando come ingrediente principale il tofu, l’alternativa vegetale ai formaggi. In questa preparazione il tofu viene insaporito con miso, aceto di mele e sale in modo da renderlo più sapido.

Al termine della preparazione potete utilizzare la feta come preferite: è ottima per arricchire insalate di verdura o di pasta, bruschette o torte salate. La feta preparata seguendo questa ricetta può essere conservata in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico per 1-2 giorni al massimo, vediamo ora tutti i passaggi della preparazione.

Feta vegana

Preparazione della feta vegan: la ricetta

Per prima cosa fate sciogliere il miso in una ciotola con il sale e l’aceto di mele, tenete il composto così ottenuto da parte poi mettete il panetto di tofu in una pentola d’acqua. Mettete sul fuoco, portate a ebollizione e proseguite la cottura per cinque minuti e con il coperchio chiuso. Terminata la cottura scolate subito il tofu e adagiatelo all’interno di un contenitore di vetro accuratamente pulito, coprite con la marinatura a base di aceto, miso e sale, chiudete con il coperchio e fate riposare in frigorifero almeno per una settimana. Trascorso il tempo della marinatura potete utilizzare le vostra feta vegan preparata con il tofu come preferite.

