Come devono agire gli stati europei per proteggere i propri cittadini e difendere …

❓Come devono agire gli stati europei per proteggere i loro cittadini e difendere i valori democratici, in un contesto internazionale caratterizzato da equilibri sempre più fragili?❓Quali lezioni trarre dai conflitti recenti per affrontare i pericoli di domani?

In un mondo sempre più complesso, in cui le minacce per il continente europeo si moltiplicano, rafforzare la sicurezza comune è diventato un imperativo improrogabile.

A partire dalla Guerra fredda, gli stati europei si sono affidati soprattutto al coordinamento e al supporto militare degli Stati Uniti e della NATO.

L’idea di un progetto di difesa comunitario, accantonata per decenni, è tornata al centro del dibattito pubblico solo di recente, dopo la Brexit, l’elezione di Trump, e soprattutto a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

“La difesa dell’Europa” di Antonio Missiroli percorre, dal 1949 a oggi, decenni di cambiamenti geopolitici, crisi internazionali e riforme istituzionali per rispondere a una domanda cruciale: «Chi potrà o dovrà garantire la sicurezza e la difesa dell’Europa, e come?»