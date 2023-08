Come dare le medicine al tuo cane senza problemi: trucchi e consigli utili

Il tuo amico a quattro zampe ha bisogno di prendere farmaci e non sai come fare? Ecco come dare le medicine al tuo cane senza problemi.

Adottare un amico a quattro zampe significa essere consapevoli di dover prendersi cura di lui in tutto e per tutto, dall’alimentazione, fattore molto importante per la salute di Fido, alle regolari visite veterinarie. Infatti, proprio come noi esseri umani, anche le nostre palle di pelo possono ammalarsi e qualche volta possono aver bisogno di medicine per stare bene.

Tuttavia, non sempre è semplice dare un farmaco al nostro amico peloso, soprattutto se quest’ultimo non è addestrato. Ma allora, quando è necessario, come possiamo fare? Nel seguente articolo vedremo insieme alcuni trucchi e consigli utili per dare senza problemi le medicine al nostro cane.

Come dare le medicine al cane senza problemi? Trucchi e consigli utili

I nostri amici a quattro zampe sono ormai membri della nostra famiglia e il loro benessere è sotto la nostra responsabilità. Per questo motivo quando il nostro amico peloso si ammala o presenta un problema di salute è compito nostro fare di tutto affinché possa stare bene.

Uno dei compiti più importanti che abbiamo nei confronti dei nostri cani è saper riconoscere il malessere in quest’ultimo e portarlo nel momento giusto dal veterinario. Quest’ultimo oltre a diagnosticare il problema o la malattia che presenta la nostra palla di pelo, prescriverà un trattamento che spesso è a base di medicinali, che il nostro amico a quattro zampe deve prendere a casa.

Tuttavia se il cane non è abituato a prendere farmaci, potrebbe risultare difficile darglieli. La situazione diventa più semplice se al nostro amico a quattro zampe gli è stato insegnato a sedersi, ad aprire la bocca e a lasciare che qualcuno gli metta qualcosa in bocca, in quanto basta semplicemente abituare Fido al farmaco. Ma se il nostro amico peloso non è abituato e non è addestrato in questo modo come possiamo dargli un medicinale? Dopo essersi confrontati con il proprio veterinario per le dosi di medicinale da dare al cane ogni giorno, ecco alcuni trucchi utili che possiamo utilizzare per dare senza problemi un farmaco a Fido.

Nascondi la medicina

Uno dei metodi più comuni ed efficaci, spesso suggeriti anche da alcuni veterinari, per somministrare i farmaci al nostro amico a quattro zampe è nascondere il medicinale nel cibo. È possibile nascondere la pillola all’interno di un po’ di cibo umido o di un pezzettino di carne o wurstel. Inoltre possiamo preparare anche bocconcini nascondi-pillole. Per assicurarsi che il cane abbia ingerito il farmaco è necessario assicurarsi che mangi tutto.

Applicatore di pillole

Forse è poco conosciuto, ma sul mercato sono disponibili dei dispositivi chiamati applicatori di pillole. Questi ultimi facilitano la somministrazione dei medicinali ai nostri cani. Sono semplici siringhe con la punta morbida e flessibile che consentono di inserire il farmaco nella gola di Fido senza alcun problema e alcun danno per la nostra palla di pelo.

Metodo manuale

Molto spesso quando inseriamo il farmaco all’interno del cibo, potrebbe emanare un odore diverso e il cane potrebbe non mangiare. In questo caso è necessario dare manualmente il farmaco al nostro amico a quattro zampe.

Per fare ciò bisogna stare tranquilli e mettere a proprio agio la nostra palla di pelo. Dopodiché con l’aiuto di un’altra persona e l’utilizzo di un asciugamano, in modo tale da avvolgere il nostro amico peloso ed evitare che non si muova bruscamente quando cerchiamo di somministrargli il farmaco, ovviamente non tenendolo con forza, proviamo a dare il medicinale al cane.

Quindi lentamente apriamo la bocca di Fido premendo ai lati della mascella e inseriamo il medicinale alla base della lingua del cane. Dopodiché chiudiamo il muso della nostra palla di pelo e solleviamo il mento leggermente per qualche istante in modo tale da evitare che il nostro amico a quattro zampe possa cacciare il medicinale.

Nel momento in cui Fido ingerisce il medicinale possiamo lasciarlo libero e ed osservare attentamente che non lo vomiti. Potrebbe essere utile in questo caso utilizzare anche il rinforzo positivo, ossia dopo che abbiamo somministrato il farmaco al nostro amico a quattro zampe premiamolo con coccole o dolcetti.