Come cucinare il polpo alla griglia marinato: la ricetta per celiaci

Il polpo alla griglia è una secondo piatto facilissimo da fare ma dal risultato assicurato, perfetto anche per chi segue una dieta senza glutine.

Siete in cerca di un piatto gustoso e saporito ma che sia allo stesso tempo facile da fare, questa ricetta del polpo alla griglia è sicuramente ciò che fa al caso vostro. Per questo piatto, perfetto anche per i celiaci, dovrete solo procurarvi un polpo e realizzare una marinatura per poi cuocerlo sulla griglia bollente. Una ricetta facile e veloce ma che lascerà senza parole tutti i vostri ospiti! Andiamo a vedere come cucinare il polpo alla griglia!

Polpo alla griglia

Preparazione del polpo alla griglia

In questa semplice ricetta dobbiamo occuparci principalmente della cottura del polpo. Prima di tutto, prendete il vostro polpo e lavatelo con cura sotto acqua fredda corrente. Una volta pulito, il primo passaggio è quello di bollire il polpo per circa 10 minuti in acqua salata. Quando sarà cotto, lasciatelo raffreddare e poi tagliatelo a pezzi di media dimensione. A questo punto, dobbiamo marinare il polpo. In una ciotola, mischiate l’olio extravergine di oliva con sale, pepe, prezzemolo e una spruzzata di succo di limone. Mettete i pezzi di polpo nella ciotola e mischiate per bene, dopodiché lasciate riposare in frigo per un quarto d’ora. Una volta trascorso il tempo necessario, scaldate una griglia leggermente unta e cuocete il polpo per almeno 5 minuti per lato. Quando sarà pronto, servite con la salsa della marinatura. Buon appetito

E se volete un contorno perfetto per questo piatto, potete anche servire il vostro polpo con patate cotte in padella. Se cercate una preparazione veloce, tagliatele a fettine senza togliere la buccia e cuocetele in padella con un filo d’olio per una decina di minuti! Un contorno ideale per questo piatto delizioso!

Conservazione

Vi consigliamo di gustare il polpo alla griglia subito dopo la preparazione, altrimenti tenterà a diventare duro e meno saporito.