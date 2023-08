come creare un ambiente stimolante

Ecco quali sono i giochi giusti per far divertire il vostro gatto e permettergli di sfogare tutte le sue energie.

Un gatto domestico gioca spesso e lo fa sia perché può essere un giocherellone e avere questa caratteristica nel suo carattere, sia per sfogare la sua energia. Infatti, un gatto in natura è un cacciatore ed un predatore, ma un gatto domestico non ha bisogno di usare queste armi.

Tuttavia, l’istino è sempre l’istinto e questi comportamenti si manifesteranno comunque. Allora, tanto vale farglielo fare per gioco così lui non avrà problemi psicologici o comportamentali e noi potremo rafforzare il nostro legame con lui. Ci sono giochi adatti ad un gatto e giochi che non lo sono. Vi suggeriremo giochi per far divertire il gatto senza difficoltà.

In questo modo sarà più facile interagire con lui, farsi voler bene, trascorrere più tempo insieme e nel frattempo fargli fare quello che la sua natura e il suo istinto gli suggeriscono ogni giorno.

Giochi per far divertire il gatto: quali fare

Anche giocare richiede un impegno serio con un gatto perché deve essere fatto in base alla sua età, al suo carattere e alla sua indole.

Inoltre, un gatto può provare piacere e divertimento con un gioco in particolare, ma poi con il tempo stancarsi e voler provare altro. Potrebbe trovare altri giochi che gli piacciono di più e abbandonare il primo che gli piaceva tanto. È assolutamente normale ed ecco perché bisogna trascorrere tempo con loro e diversificare i giochi per trovare quelli che gli piacciono e quelli che gli sono indifferenti.

Ci sono due modi per giocare: è con oggetti fai da te che si hanno in casa oppure prendendo dei giochi appositi nei negozi per animali. Nel primo caso, attenzione che non siano troppo piccoli perché potrebbe ingerirli. Nel secondo caso la scelta è abbastanza varia. L’importante è che siano giochi che li incuriosiscono e li attirano.

Spesso i gatti adorano inseguire oppure stare all’ascolto e scovare la preda da soli. Questi sono ottimi elementi da sfruttare per creare o comprare i giochi giusti.

I giochi disponibili

Vediamo ora quali giochi in particolare si possono fare e quali si possono acquistare nei negozi di animali per far giocare il micio.

Al negozio si possono acquistare palline, molle, topolini di pezza o con un meccanismo con cui possono scappare o muoversi. Inoltre, ci sono oggetti che fanno rumore e piume legate a bastoncini o corde. Questi sono molto facili da prendere e far divertire il gatto come si vuole, sempre se è un gioco apprezzato.

Ma si possono anche risparmiare i soldi e costruire qualcosa in casa. Animaletti di pezza, ad esempio, vanno bene, ma si può fare anche una piccola canna da pesca con un bastoncino, del filo e un piccolo oggetto come esca. Non solo, i gatti sono attratti dagli enigmi da risolvere.

Quindi, un’idea potrebbe essere creare una scatola con dei buchi dove far emergere dei premi per lui. In questo modo dovrà pensare a come estrarli. L’importante è dargli continui stimoli sia fisici che mentali e farlo anche per pochi minuti, ma ogni giorno.