Come creare il proprio QR Code su TikTok? Si può fare in pochi tap

Dopo aver approfondito la possibilità di effettuare il reset dei Per te su TikTok, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine al popolare social network. Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma quest’ultimo permette di generare un QR Code per il proprio profilo.

Tra l’altro, quest’operazione può essere messa in atto semplicemente da dispositivi mobili, perlomeno per quel che riguarda la versione per Android dell’app di TikTok, ovvero quella reperibile dal Play Store di Google. Una volta avviata l’applicazione, potreste dunque innanzitutto volervi spostare nella scheda “Profilo” presente in basso a destra.

Dopodiché, potreste voler fare tap sull’icona delle tre righe, collocata in alto a destra, per premere quindi sull’opzione “Il mio codice QR”. Sarà infatti in questo modo che comparirà a schermo il QR Code da poter poi girare agli altri, salvandolo oppure facendo uso delle opzioni “Condividi profilo” e/o “Copia link”.

Tra l’altro, effettuando un tap nella parte bassa della schermata risulta possibile cambiare il colore dello sfondo, così da personalizzare al meglio quanto si andrà poi a condividere. In ogni caso, se siete magari interessati a sfruttare questo metodo di interazione in altri contesti, potrebbe farvi piacere consultare il nostro approfondimento generale sulla realizzazione di un QR Code.