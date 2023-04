Come si fa a costruire una voliera per pappagalli a casa senza spendere molti soldi? Te lo diciamo noi con alcuni consigli sul fai da te.

I pappagalli, così come altre specie di uccelli, hanno bisogno di uno spazio in cui sentirsi protetti e, al tempo stesso, liberi. Ecco che una voliera non assume più il valore di gabbia, ma di spazio protetto con tutti i comfort per gli animali.

Gli uccelli hanno bisogno di tanto spazio per sentirsi bene e questo potrebbe significare spendere molti soldi per una voliera delle giuste dimensioni. Ma non è sempre così.

Vi diremo, infatti, come costruire una voliera fai da te per pappagalli assolutamente economica, ma in modo tale da rendere lo stesso sicurezza e benessere.

Vediamo, qui di seguito, cosa serve per costruire una voliera, come fare partendo da un progetto e tutti i piccoli trucchi del caso.

Come costruire una voliera per pappagalli: come procedere passo dopo passo

Oltre a cani e gatti, gli animali domestici che molte persone adorano sono gli uccelli. Non solo pappagalli, proprio per questo la voliera va bene per tutti i tipi di volatili, a patto che si conoscano bene le loro caratteristiche e le loro esigenze.

Infatti, la prima cosa da fare è sapere tutte le informazioni sugli uccelli che abbiamo o che abbiamo intenzione di prendere. In particolare, bisogna tenere conto di quanti esemplari possono stare insieme, tenendo contro di maschi e femmine.

Una volta fatte le opportune ricerche o interpellato un esperto, siamo pronti per costruire, con pochissimi soldi, la nostra e la loro voliera.

Per costruire una voliera potrebbero servire diversi strumenti:

parti in legno o alluminio

rete

viti

nastro

chiodi

colla

staffe ad L

strumenti per avvitare

strumenti per tagliare

guanti da lavoro

La voliera più adatta e più comune è quella da giardino a forma di L. In questo modo si può creare uno spazio sufficientemente ampio. Dopo aver fatto la lista di ciò che serve, meglio creare un piccolo schema su un foglio.

Questo servirà per le misure e per capire se servono altri accessori e/o strumenti. Attenzione alle aperture da inserire, sempre meglio averne due.

Considerando i materiali bisogna fare almeno due considerazioni: l’acciaio è più resistente, ma più costoso e impegnativo da mettere insieme, mentre il legno è poroso, assorbe umidità, ma è molto più maneggevole ed economico, oltre che esteticamente migliore.

Infatti, una scelta perfetta sarebbe iniziare a dipingere alcune parti in legno e poi assemblarle come si crede in modo da formare un tetto e vari pilastri. Si dovranno usare staffe ad L, chiodi, viti e colla. Poi, è il momento di circondare tutto con la rete e fissarla al legno con una spara chiodi, se volete metterci meno tempo.

Un elemento molto importante è tenere la rete alzata da terra almeno di 30 cm, in modo da poter inserire contenitori per i bisogni degli uccelli che si possono cambiare e pulire regolarmente estraendoli e inserendoli con facilità.

Le porte

Sarebbe meglio, come dicevamo, averne due: una a battente con maniglia e, subito dopo, una scorrevole rialzata per poter far entrare e uscire meglio gli uccelli al bisogno.

Gli accessori interni

Come creare l’habitat ideale per pappagalli e uccelli in generale? La prima cosa è inserire i rami tanto amati da loro su cui possono posizionarsi come e quando vogliono.

Questi dovrebbero avere un diametro tra 0,8 e 1,2 cm per permettere agli uccelli una corretta postura. Inoltre, dovrebbero essere il legno naturale atossico.

In secondo luogo, non dimenticate le mangiatoie e abbeveratoi che devono essere fissati alla rete interna e sempre puliti e riforniti.