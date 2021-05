“Tutti gli esseri umani hanno tre vite: pubblica, privata e segreta”, diceva Gabriel García Márquez. Ma quanto è vero? Non sono solo il cellulare e le app a entrare a gamba tesa nelle nostre vite, è l’intelligenza artificiale che ci sorprende, ci spaventa e che utilizziamo sempre più spesso per identificare le emozioni.

Questa area di ricerca relativamente nuova, l’Emotion Recognition Technology (Ert) sta crescendo rapidamente, anche se come le altre forme di sistema di riconoscimento biometrico, è codificata con pregiudizi razziali e di genere. Molte aziende usano l’Ert per testare le reazioni dei clienti ai loro prodotti e verificarne il gradimento. Le risorse umane la usano per le assunzioni, l’adopera la polizia per identificare possibili criminali, la usa la sicurezza aeroportuale. Per farla breve, la usano tutti.

La Cina, che nello scorso anno ha introdotto una nuova tecnologia di riconoscimento facciale che può identificare i volti anche quando si indossa una mascherina, utilizza l’Ert anche se con un tasso di precisione leggermente inferiore, per l’antiterrorismo, la sicurezza urbana e per gestire la salute. Eppure, il recente documentario Coded Bias di Netflix ha confermato che la maggior parte dei sistemi di riconoscimento facciale non sono in grado di rilevare accuratamente il colore della pelle, potenziando i pregiudizi contro le persone di colore.

Non riusciamo a identificare in maniera corretta i volti e pretendiamo che la tecnologia riconosca le emozioni di una persona? Vogliamo veramente delegare a un sistema di catalogare la nostra umanità e dipendere dalla “sua” decisione selettiva?

Le nostre vite personali e lavorative diventano sempre più vincolate da algoritmi stereotipati e che hanno pregiudizi di genere, pertanto la tecnologia rischia di essere un avversario per le donne. Ci siamo chiesti perché? E’ indiscutibile: i pregiudizi sono una caratteristica inevitabile della vita, siamo tutti, chi più chi meno, inconsapevolmente discriminanti. Tuttavia i preconcetti sociali possono essere riflessi e amplificati dall’intelligenza artificiale in maniera pericolosa e inarrestabile.

Nel 1959 Marvin Minsky, il padre dell’intelligenza artificiale, si riunisce a Darmouth con altri colleghi per provare a scrivere le regole di una “macchina pensante”. Nella proposta per ottenere i fondi dello studio, si legge: “Pensiamo che un progresso significativo può essere fatto… se un gruppo accuratamente selezionato di scienziati ci lavora insieme per un’estate”.

Gli scienziati che ci lavarono sono 10 e sono solo uomini, con la risultante che le fondamenta del sistema immaginato, cioè della mente artificiale, è orientato al maschile e che la tecnologia discrimina le donne, a volte in maniera imbarazzante e spesso pericolosa per la salute. E se l’IA fosse stata creata anche al femminile, come sarebbe oggi?

Nel 2018, secondo i dati del World Economic Forum, le donne occupavano solo il 22% dei posti di lavoro globali di IA, mentre gli uomini rappresentavano il 78%. I numeri non sono molto cambiati. La sfida è che le ragazze non hanno ancora la fiducia necessaria per perseguire carriere ben pagate nella scienza e nella tecnologia, nonostante i loro risultati scolastici siano spesso migliori di quelli ottenuti dai ragazzi.

Le pari opportunità iniziano a scuola e non, come afferma Platone nel suo modello ideale di Stato, nel quale, per governare, le donne devono perdere le loro caratteristiche femminili e rinunciare a essere madri.

Si può essere insieme madre-leader o madre-scienziata, come la presidente della commissione europea Ursula Von Der Layen con sette figli, l’astrofisica Amalia Ercoli Finzi con cinque e l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che dopo aver trascorso 200 giorni nello spazio come parte dell’equipaggio della Spedizione 42/43 sulla Stazione Spaziale Internazionale ha dato luce a sua figlia, Kelsey Amal.

Le adolescenti purtroppo perdono l’interesse scientifico che hanno da bambine perché demotivate dai poche opportunità professionali. Le ragazze vanno aiutate con i fatti, devono avere lo stesso potenziale di sviluppo e il supporto necessario, se decidono di mettere su famiglia. I pregiudizi non si sconfiggono solo con tavoli di lavoro, si curano e risolvono con la partecipazione, con la presenza, con l’apporto femminile perché la disparità di genere costituisce un ostacolo allo progresso sostenibile del pianeta.

Bisogna cambiare la narrativa e aiutarle nella scelta. Le bambine e le ragazze, non solo devono essere motivate e sostenute a prendere un orientamento scientifico e tecnologico. Devono essere incoraggiate, devono sentirsi già da piccole parte del cambiamento.

Più che una scelta di studi devono sentirlo come un dovere, risvegliando ciò che distingue la donna nel momento della crisi, dal modo in cui risolve i problemi e prende decisioni, a come riesce a svolgere più attività contemporaneamente, da come gestisce le persone al provare maggiore empatia verso i consimili.

Resposibilizziamole. La tecnologia deve essere creata, testata e utilizzata senza discriminazione di genere. Per le femmine, scegliere la scienza e innovazione, non è più un’opportunità, è un’esigenza urgente. Simone de Beauvoir diceva, che “donna non si nasce, lo si diventa”. Ecco, facciamo diventare donne le nostre bambine e le nostre ragazze. Donne che cambiano il mondo, però.