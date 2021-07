I fattori di rischio cardiovascolari spesso si presentano associati. Chi ha la pressione alta può avere anche valori di colesterolo elevati, può essere sovrappeso e fumare. Elementi che, quando si trovano nella stessa persona, possono moltiplicare gli effetti negativi. Come difendersi? I consigli di Paolo Calabrò, professore ordinario di Cardiologia all’UniCampania-Vanvitelli (Napoli) e direttore di Cardiologia all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano per chi deve far fronte a questa situazione. Senza dimenticare l’importanza dello stile di vita e la necessità di seguire i trattamenti indicati, caso per caso, dal medico.

Come controllare i nemici del cuore: stile di vita e terapie contro colesterolo alto e ipertensione