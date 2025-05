Come Conservare le Fragole: Ricette e Idee Veloci

Le fragole, frutti delicati e amati, si conservano solo pochi giorni in frigorifero. Tuttavia, esistono metodi per prolungarne la freschezza e il sapore. Tra le soluzioni culinarie, si possono preparare conserve come sciroppo e confettura, che mantengono il gusto autentico delle fragole anche al di fuori della stagione. Inoltre, le chips di fragole offrono uno snack croccante e originale, con una durata di conservazione maggiore.

Per realizzare lo sciroppo di fragole e zenzero, servono 600 g di fragole mature, 150 g di zucchero di canna e 60 g di zenzero. Le fragole si lavano, si mondano e si tagliano, per poi essere messe in vasi sterilizzati con lo sciroppo ottenuto da acqua e zucchero. Dopo averli sterilizzati in acqua bollente, si possono conservare per 3-4 mesi.

La confettura veloce di fragole alla vaniglia richiede 600 g di fragole, 200 g di zucchero di canna, un limone e una bacca di vaniglia. Dopo aver marinato le fragole con zucchero e limone, si cuociono per pochi minuti fino a raggiungere la giusta consistenza, infine si versano nei barattoli sterilizzati. Si consiglia di consumare la confettura entro 5 mesi.

Infine, l’essiccazione è un ottimo metodo di conservazione. Tagliando le fragole a fette e essiccandole nel forno a bassa temperatura, si possono mantenere per 5-6 mesi. Le fragole essiccate possono essere utilizzate intere o macinate in polvere, perfette per impasti dolci.

Fonte: www.cucina-naturale.it