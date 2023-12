Come conservare correttamente il cibo per animali

Anche il cibo per animali va conservato in modo corretto, aspetto fondamentale per garantire il benessere dell’animale.

Si parla spesso di quale alimentazione sia meglio adottare per il proprio quattro zampe, quali siano le migliori crocchette, cibo umido o se sia meglio adottare la barf. Difatti, buona salute, aspetto e maggiore benessere iniziano, in primis, da una buona alimentazione. Poco spesso, tuttavia, si parla di quanto sia importante conservare nel modo corretto tale cibo per cani.

Cibo per animali : come conservarlo nel modo corretto

Un fattore importante da considerare è la corretta conservazione del cibo per animali, poiché una conservazione errata può far perdere le sue proprietà nutrizionali e persino contaminarsi, rappresentando un potenziale pericolo per i propri cani e gatti.

Alcuni degli effetti di una conservazione non corretta includono la disidratazione e l’accumulo di umidità, che possono portare alla crescita di batteri, parassiti o funghi, che a loro volta possono causare vomito, diarrea, dolori di stomaco e infezioni.

La prima cosa di cui ci si deve assicurare è che il luogo in cui si mette il cibo sia sempre pulito. Perciò si consiglia di non metterlo a diretto contatto con il pavimento o con le pareti, ma di posizionarlo su un scaffale, che sia della dispensa o di altro tipo.

È fondamentale, inoltre, che non sia esposto a sbalzi termici, alla luce diretta del sole o alla pioggia. Se l’unico luogo che si ha a disposizione è all’aperto, bisogna cercare di metterlo al coperto, al riparo dalle intemperie e dove la temperatura rimane abbastanza stabile. Il cibo per animali, secondo gli esperti, deve sempre trovarsi in un luogo in cui l’aria circoli bene e, se si fa una bella scorta senza prima aver finito quella che si ha già a disposizione, cercare di finire la scorta più vecchia prima di iniziare quella nuova.

Una confezione grande di crocchette, per esempio, se già aperta, è necessario venga chiusa in qualche modo per non contaminare il cibo. Solitamente hanno di per sé un sistema di chiusura, ma se non è questo il caso, si possono usare contenitori con coperchio a parte.