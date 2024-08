Come congelare le zucchine cotte e crude: idee e suggerimenti per gustare questa tipica verdura estiva anche d’inverno.

Le zucchine sono tra le verdure più buone e versatili: si possono preparare in tantissimi modi diversi, e sono ideali per condire la pasta oppure per diventare una portata principale, un antipasto o un contorno. Perché privarcene durante l’inverno? Avere le zucchine già lavate e porzionate è una bella comodità, perché così si possono preparare dei veloci pranzi o cene senza dover correre al supermercato.

Si possono congelare le zucchine? La risposta è sì, ma prima è opportuno sapere come fare per conservarle al meglio! Infatti, le zucchine possono essere conservate anche cotte: vediamo come fare.

Come congelare le zucchine cotte

Le zucchine si prestano alla preparazione di innumerevoli ricette da congelare. Se volete congelare le zucchine grigliate (ma anche cotte al forno o in padella) per l’inverno, potete prepararle così per la conservazione:

Fate grigliare le zucchine a fette sulla piastra per 10/15 minuti, poi – evitando di sovrapporle e di condirle – disponetele su un vassoio. In alternativa, cuocetele in forno per altrettanto tempo oppure tagliatele a dadini e cuocetele in padella finchè non saranno più tenere (ma non devono disfarsi). Dopo che si saranno del tutto raffreddate a temperatura ambiente, mettete il vassoio nel freezer e lasciatele per circa 2 ore. Una volta congelate riunitele in un sacchetto gelo o in apposito contenitore con coperchio tutte insieme o porzionate. Quando ne avrete voglia, potrete scongelarle e condire con olio, aglio, menta, sale e basilico.

Potete anche pensare di fare una rapida precottura (delicata) alle zucchine prima di conservarle in freezer.

Per farlo tagliate la verdura a cubetti e mettetela a bollire in acqua salata per pochi minuti (ne basteranno 3-5). Scolatele direttamente in una terrina di acqua fredda (meglio se con ghiaccio) perché mantengano meglio la consistenza in freezer. Asciugate i pezzi su un canovaccio e procedete a congelare come da indicazioni precedenti.

Si possono congelare le zucchine anche in pratiche monoporzioni, dopo averle lavorate fino a ottenere una sorta di sugo che vi sarà utile soprattutto per condire la pasta.

Fate cuocere le zucchine a pezzi in un po’ di olio e scalogno. Quando saranno cotte, frullatele nel mixer, aggiustando di sale e pepe.

Come congelare le zucchine crude

Zucchine

Congelare le verdure crude è molto semplice.

Nel caso delle zucchine potete tagliarle a fettine o a cubetti, a seconda delle esigenze. Fatele congelare in freezer per circa 2 ore, su di un vassoio e ben distanziate tra loro. Una volta che saranno congelate completamente tiratele fuori e porzionatele o mettetele tutte insieme nei sacchetti e ponetele nuovamente in freezer.

Altrimenti, potete preparare un pesto di zucchine a crudo da congelare.

Inserite la verdura nel mixer con parmigiano, olio e pinoli. Frullate tutto fino a ottenere la consistenza di un classico pesto di zucchine. Congelate il pesto, anche in questo caso, negli stampini per i cubetti di ghiaccio in modo da avere delle monoporzioni già pronte al bisogno.

Come congelare le zucchine sottovuoto

Il sottovuoto è un metodo perfetto per conservare ancora più a lungo i cibi, in questo modo infatti non vengono alterati dall’aria e possono mantenere le loro caratteristiche più a lungo. Per conservare le zucchine sottovuoto vi occorrerà un’apposita macchina munita di sacchetti monoporzione. In questo modo potrete congelare le vostre verdure, sia crude che dopo averle cotte, in maniera sana e igienica.

Non dovrete fare altro che tagliare le zucchine, lavarle e sigillarle nel sacchetto, ricordandovi di lasciare almeno 10-12 cm di spazio per la sigillatura. Questo metodo vi garantirà di conservarle in freezer per 7-8 mesi.

Grazie a questi trucchetti potrete preparare deliziose ricette con zucchine tutto l’anno!