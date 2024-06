come configurare il nuovo box di Sky in pochi istanti

Un’ondata di novità per Sky, che si muove a passi decisi verso un nuovo concetto di intrattenimento domestico grazie al rinnovato hardware per la fruizione dell’offerta televisiva e in streaming.

Il nuovo Sky Stream mette sul piatto l’esperienza che i fan hanno imparato ad apprezzare su Sky Glass grazie a Entertainment OS, innovativo software pensato per offrire a ogni utente una proposta video più adatta alle proprie esigenze, anche se si ha già una TV a casa.

Un nuovo modo di guardare Sky

Nel nostro speciale su Sky Stream abbiamo sottolineato i suoi punti di forza e tutte le novità messe sul piatto dal potente dispositivo di Sky, che è in grado di apprendere le abitudini e i gusti degli abbonati in modo da proporre contenuti sempre adatti e su misura per le loro passioni.

A livello di impatto visivo, Sky Stream non si discosta molto da quanto già visto in passato sui dispositivi Sky ma la differenza la fanno i contenuti, le funzionalità e la velocità del sistema, più fluido e reattivo che mai.

L’interfaccia è pulita e completa e chi già conosce l’universo Sky si sentirà a casa. A livello di contenuti, invece, navigando tra le varie schermate avremo la possibilità di scorrere non solo tra i prodotti Sky ma anche tra quelli delle piattaforme di streaming, come Netflix, Disney+ e Prime Video, in perfetta sinergia tra loro, senza dover entrare una ad una nelle relative app.

Le potenzialità di questo eccezionale aggregatore sono elevate e non si parla di un mucchio di contenuti proposti alla rinfusa, bensì di una proposta organica, ordinata e precisa, che suddivide i contenuti consigliati per abitudini, per genere o, tramite ricerca, anche per altri aspetti, come ad esempio un attore specifico.

Sky Stream è ordinabile sul sito e nei negozi Sky, oppure chiamando il numero 141, con un costo di attivazione di 19 euro. A disposizione ci sono diversi pacchetti di contenuti e tutte le offerte comprendono anche Sky Go. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Sky.

Ma una volta ricevuto il nuovo box, come si configura? E, soprattutto, come funziona?

Primi passi su Sky Stream

Installare Sky Stream richiede pochi istanti. A differenza dei set top box come Sky Q, Sky Stream non utilizza il segnale satellitare per proporre i contenuti di Sky e non richiede neanche l’utilizzo di una smart card. Sarà sufficiente estrarlo dalla confezione, collegarlo alla rete elettrica tramite l’alimentatore in dotazione e alla TV tramite il cavo HDMI. Sul retro del box Sky Stream trovate un ingresso circolare per il digitale terrestre, una porta Ethernet per collegarvi a internet tramite cavo, l’uscita HDMI colorata di rosa e, in blu, l’alimentazione.

Una volta alimentato e acceso il dispositivo, accendete la TV e spostatevi sulla sorgente video HDMI dove avete collegato il box. Seguendo le istruzioni a schermo, la configurazione richiederà pochi istanti.

Per prima cosa, vi verrà richiesto di impostare la connessione a internet, dal momento che i contenuti di Sky e delle altre piattaforme supportate sono disponibili solo in questo modo. Il box potrà comunque essere utilizzato senza copertura di rete, ma solo per la ricezione dei canali del digitale terrestre.

Dopo una breve scansione potrete scegliere la vostra rete wifi e inserire la password (in alternativa, potete usare l’accesso tramite WPS). Se invece avete collegato un cavo ethernet, potrete saltare questo passaggio.

Una volta ottenuto il collegamento a internet, il box cercherà in automatico eventuali aggiornamenti: lasciatelo lavorare in autonomia e non spegnetelo finché non avrà terminato.

Ultimato questo step, vi verrà richiesto di configurare il telecomando in modo da poter utilizzare le sue funzionalità avanzate tramite bluetooth, tra cui la ricerca vocale. Per farlo, a schermo vi verrà chiesto di premere contemporaneamente i tasti 1 e 3. A questo punto il telecomando sarà collegato correttamente, ma vi verrà anche chiesto se volete fargli controllare anche la TV o la soundbar in modo da utilizzare un solo controller.

Adesso inizia il bello: per accedere all’offerta, dovrete utilizzare il vostro account Sky. Scegliete “Sono io” per confermare che siete gli intestatari dell’abbonamento. Utilizzate le vostre credenziali e procedete verso il passaggio successivo. Se non lo farete, potrete comunque accedere al digitale terrestre.

Lo step successivo riguarda la sicurezza dei più piccoli: potrete impostare un PIN e lo spettro d’azione del Parental Control. Per prima cosa, utilizzate il PIN che vi è stato inviato via email o tramite SMS. A questo punto, potrete modificarlo e impostare il controllo famiglia.

Come penultimo passaggio, la rituale scansione dei canali del digitale terrestre, in modo da offrire un’esperienza quanto più completa possibile, che include anche le emittenti locali. Per farlo, assicuratevi di aver collegato correttamente il cavo dell’antenna sul retro del box anziché alla TV; dopodiché, proseguite con la configurazione dei canali. Se avete scelto di non collegare il cavo antenna, potrete comunque visionare i principali canali della TV generalista tramite connessione a internet.

Alla fine, non vi resta che scegliere la posizione di Sky Stream (ad esempio in salotto oppure in camera da letto) per poterlo riconoscere più facilmente tra i dispositivi collegati alla rete domestica.

La navigazione è piuttosto semplice e segue lo schema di base che abbiamo già visto in funzione su Sky Glass. Per accedere al menu, non dovrete fare altro che premere la casetta sul telecomando. Ad esempio, per andare sul digitale terrestre non dovrete fare altro che scorrere fino ad App, input e poi digitale terrestre: da qui, potrete selezionare la relativa icona per accedere ai canali. In alternativa, potete premere il tasto microfono e pronunciare “Digitale Terrestre“.

Per i canali lineari inclusi nell’offerta e disponibili tramite internet, vi basterà andare sulla casetta e poi su Guida TV. A questo punto, scegliendo Mostra tutto, avrete accesso allo schema completo della programmazione in diretta.

L’on-demand potrà essere gestito direttamente navigando tra le varie proposte che troverete nell’interfaccia e che vi verranno suggerite sulla base dei vostri gusti e delle vostre abitudini.

Se volete accedere a un’app, vi basterà scorrere dal menu fino ad App e scegliere quella di vostro interesse.

I contenuti di Sky, invece, saranno direttamente disponibili dalla casetta scegliendo le relative voci tra cui Serie TV, Cinema oppure Sport, ma questo sarà il punto di partenza anche per accedere alle app e ai canali in chiaro.

Lasciando da parte i tasti, il controllo può avvenire anche tramite comandi vocali. Premendo l’apposito tasto sul telecomando, vi basterà formulare una richiesta generica al box per ottenere miriadi di suggerimenti mirati e adatti alle vostre esigenze. Ad esempio potrete chiedere un titolo, un attore o un genere e in pochi istanti riceverete una risposta alla vostra richiesta.

Il mondo di Sky è davvero ricco di intrattenimento, Serie TV, Cinema, Documentari e Sport e non è mai stato così semplice e intelligente come con Sky Stream.