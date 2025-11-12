Come comprendere il linguaggio dei gatti in Italia

Esiste un comune stereotipo che identifica i cani come animali comunicativi e i gatti come riservati e difficili da comprendere. Tuttavia, i gatti possiedono un linguaggio ricco e complesso, adattato alla vita domestica; ad esempio, miagolano esclusivamente per interagire con gli esseri umani, non tra loro.

Recenti ricerche, pubblicate su Frontiers in Ethology, hanno introdotto un test standardizzato per valutare la capacità umana di comprendere il linguaggio dei gatti. I risultati sono stati ottenuti da centinaia di partecipanti che hanno collaborato con il team di studio.

In uno degli esperimenti, 368 persone hanno visionato video di interazioni tra umani e gatti. In metà dei video, le interazioni erano positive, mentre nell’altra metà mostrano segnali di stress, noia o desiderio di solitudine del gatto. I partecipanti dovevano identificare l’umore dell’animale e come avrebbero interagito in quella situazione.

I risultati indicano che gli esseri umani sono abili nel riconoscere segnali positivi, ma faticano con quelli negativi. Molti hanno correttamente interpretato le interazioni estremamente negative, ma le percentuali calano quando i segnali diventano più sottili, con il 73% dei partecipanti che ha commesso errori almeno una volta.

Per comprendere l’umore di un gatto, è utile osservare segnali come la posizione delle orecchie, gli occhi, la tensione del corpo e i movimenti rapidi della coda. Se un gatto non vuole giocare, è meglio lasciarlo in pace.

Lo studio suggerisce cinque regole fondamentali: evitare di toccare certe parti del corpo come zampe e base della coda, interpretare correttamente la posizione della coda e le vocalizzazioni. Infine, se un gatto mostra segni di stress, è fondamentale rispettare il suo bisogno di spazio.