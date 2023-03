come comportarsi se c’è un problema in strada

Attacchi d’ansia nel cane durante la passeggiata fuori casa? C’è sempre qualcosa che può turbare il nostro peloso. Vediamo i consigli su come gestire la situazione.

Comprendere l’emotività e lo stato di salute del proprio amico peloso non è affatto semplice, perché richiede tanta empatia e attenzioni quotidiane costanti. Alcune situazioni particolari, poi, richiedono tutta la nostra lucidità e fermezza e Fido può richiedere l’aiuto del suo umano, di cui non può fare a meno. Vediamo come gestire gli attacchi d’ansia nel cane se si verificano in strada.

Attacchi d’ansia nel cane: tutti i sintomi

Quando il proprio cagnolino viene colpito da un attacco d’ansia, il suo comportamento nel contesto muta all’improvviso ed esso si può manifestare in tanti modi. Leggiamo quali sono i sintomi tipici della sua condizione a cui fare attenzione.

Prendersi cura di un cane e della sua emotività, comporta delle scelte responsabili e la presenza nella sua vita deve essere solida e sicura, per farlo sentire sempre amato e protetto.

Insieme al suo umano, Fido vive tantissimi momenti spensierati e felici, fatti di condivisione, esperienze diverse, giochi, con tutte le dimostrazioni di affetto di cui si è capaci.

La convivenza con il padrone consente al pet di avere una casa e di vivere nel benessere psicofisico, amato e apprezzato da tutti.

Nel corso del tempo, però, possono verificarsi anche per il peloso dei momenti no, periodi difficili in cui sembra essere turbato o spaventato da qualcosa, cambiamenti improvvisi e contesti nuovi.

Non devi preoccuparti di non capire a fondo il tuo Fido e, se pensi di non essere abbastanza complice in una situazione, sappi che puoi imparare a interpretare il suo comportamento, per poter intervenire in suo aiuto.

Se si presentano spesso gli attacchi d’ansia nel cane, in particolare quando si trova fuori casa a passeggio con te, bisogna osservarlo con attenzione e notare i sintomi. L’importante è non scambiare il suo atteggiamento dovuto a noia o altro.

In questa situazione, può manifestarsi un leggero cambiamento nel comportamento del pet (anche se le crisi nervose possono essere più intense e gravi) che si trova in un certo ambiente:

Panico improvviso;

Disorientamento ;

; Tendenza a scappare via ;

; Il cane trema;

Il cane ansima;

Il cane ulula e abbaia in modo eccessivo;

in modo eccessivo; Il cane lecca e mastica in modo compulsivo;

Il cane ci assale;

Aumento delle energie;

Il cane tende a distruggere ciò che lo circonda.

Essendo tanti e diversi i sintomi che si possono notare nel proprio peloso, come occorre comportarsi per essergli di aiuto nel modo giusto? Continuiamo la lettura dell’articolo.

Fido e il disturbo dell’ansia: come agire

Sono davvero tanti e importanti i sintomi dell’attacco di ansia nell’animale domestico, per i quali è necessario farsi trovare pronti e lucidi, senza perdere mai il controllo. Ecco come agire nel modo corretto fuori casa e aiutare Fido a ritrovare la serenità.

Come abbiamo visto, l’attacco di ansia può presentarsi in modi diversi nell’animale domestico, ancora di più se si trova lontano dalla casa e si confronta con il mondo esterno.

Se si è attenti ai sintomi che il pet manifesta, è molto importante non perdere la lucidità e, ragionando, si può sapere cosa fare per aiutarlo a calmarsi, tenendo conto del suo carattere.

Innanzitutto, se c’è qualcosa da evitare assolutamente è riprendere o punire il cane, in quanto sarebbe assurdo e dannoso.

Anche ignorare il cane è sbagliato, poiché reagire con indifferenza ad un comportamento così anomalo porterà a conseguenze ben più gravi e rischiose per la sua salute.

Fare finta di niente verso il peloso spaventato lo farà stare ancora più male e, in questo caso, è sconsigliato anche accarezzarlo per calmarlo, perché può peggiorare la sua ansia.

Opportuno è rendersi conto dell’ambiente in cui ci si trova con Fido e capire se ci possono essere dei fattori disturbanti o allarmanti per lui. Nel caso, si può procedere altrove.

Due soluzioni possibili per l’attacco d’ansia nel cane

Ci sono due soluzioni da mettere in atto per il pet e dipendono sempre dalla personalità del proprio cagnolino colpito da ansia.

Il cane ansioso si può nascondere, qualora volesse soffrire l’attacco in solitudine, senza farsi vedere né dal padrone né dagli altri animali. Per molti pelosi, è questo il modo per sentirsi subito meglio.

L’altra soluzione al problema è il comportamento contrario. Altri esemplari ansiosi hanno bisogno della vicinanza di chi amano per calmarsi e cercheranno più affetto e attenzione dall’umano.

Attenzione, però, perché ogni cane avrà una reazione diversa a seconda del suo carattere e dal tipo di rapporto che ha con te.