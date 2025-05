Come comportarsi e chi contattare se trovi un gatto investito per strada

Se trovi un gatto investito, ogni minuto è cruciale. La reazione immediata è fondamentale, ma spesso ci si sente paralizzati dalla paura. Nel 2022, in Italia, oltre 12.000 animali domestici sono stati investiti, con cani e gatti che rappresentano più dell’80%. È essenziale sapere come agire in queste situazioni.

Innanzitutto, è necessario mettere in sicurezza l’area. Se il gatto è in strada, blocca il traffico, chiedi aiuto e mantieni la calma. Valuta rapidamente la situazione del gatto: verifica se è cosciente, respira e risponde ai riflessi. Anche se sembra immobile, potrebbe essere in stato di shock, quindi è fondamentale agire con delicatezza per non aggravare eventuali lesioni.

Se il gatto respira e non perde sangue in modo copioso, puoi trasportarlo. Il modo ideale è utilizzare un trasportino, ma se non è disponibile, una coperta o un maglione possono funzionare. Avvolgi il gatto per tenerlo caldo e prevenire morsi o graffi, poiché un gatto spaventato potrebbe cercare di fuggire. L’obiettivo è calmarlo e portarlo velocemente dal veterinario.

Il medico eseguirà accertamenti, poiché fratture o contusioni mal gestite possono compromettere la sopravvivenza dell’animale. Informati sullo stato del gatto e, se possibile, chiedi aiuto alle associazioni locali o fai una raccolta fondi. Non serve essere esperti; la calma, prontezza e un semplice gesto possono fare la differenza, offrendo al gatto investito una seconda possibilità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it