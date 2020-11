Lo studio

GODERE di un bel panorama, sorprendersi di un tramonto, perdersi nelle note di una canzone o nei profumi della natura. Sono piccole esperienze della vita quotidiana che possono regalarci felicità e cambiare in meglio una giornata negativa. E non solo: possono anche migliorare l’empatia e la nostra vita sociale. Lo mostra un gruppo di neuroscienziati dell’Università della California a San Francisco, che ha studiato l’impatto sul nostro benessere di questi “momenti di meraviglia”. Il segreto, infatti, è riuscire a sorprendersi: una piccola dose di “stupore” – basterebbero anche 15 minuti a settimana – potrebbe aiutarci a provare emozioni positive verso noi stessi e verso gli altri. I risultati sono pubblicati sulla rivista Emotion.

I ricercatori hanno coinvolto 52 anziani, divisi in due gruppi, cui è stato proposto di camminare nel verde per 15 minuti ogni settimana per 8 settimane. Solo uno dei due gruppi veniva preparato dagli autori che suggerivano di concentrarsi, durante la passeggiata, non su di sé e sui propri pensieri sull’ambiente circostante, cercando di cogliere dettagli e particolari della natura. I ricercatori chiedevano ai partecipanti di esprimere un pensiero con le loro emozioni legate alla camminata, nonché di scattare foto durante l’attività.



Concentrarsi sull’esterno

Le risposte dei partecipanti hanno dimostrato che chi riusciva a lasciava andare di più durante la passeggiata, concentrandosi verso l’esterno più e abbandonando pensieri e preoccupazioni, apprezzava anche maggiormente i dettagli ed era più appagato: in altre parole godeva appieno di quell’esperienza. Ad esempio, un partecipante ha annotato “i bei colori dell’autunno e la loro assenza nella foresta sempreverde” e ancora “le foglie croccanti sotto i piedi a causa della pioggia” e “la meraviglia di un bambino piccolo mentre esplora il mondo che si espande”. E non è tutto: anche le foto scattate durante la passeggiata mostrano volti più sorridenti, un numero minore di selfie e più foto della natura. Inoltre, nel corso delle 8 settimane dello studio i partecipanti che hanno provato stupore esprimevano più spesso emozioni che favoriscono comportamenti prosociali, come gratitudine ed empatia.



Al contrario chi camminava senza avere ricevuto particolari indicazioni era più concentrato sulla frequenza delle passeggiate, ad esempio andava più spesso a camminare, pensando che l’obiettivo dello studio fosse valutare la qualità dell’esercizio fisico. Anche dai loro racconti, queste persone risultavano più concentrate su loro stesse e sugli e impegni della vita quotidiana. Un partecipante, ad esempio, riferendosi all’esperienza della passeggiata scrive : “ho pensato alla nostra vacanza alle Hawaii che inizierà giovedì prossimo. Ho pensato a tutte le cose che dovevo fare prima di partire”. Un altro, poi, riferisce di aver riflettuto “sulla bella giornata trascorsa e sul prossimo incontro con la sua pronipote”.

La meraviglia

Gli autori, insomma, hanno osservato come semplice intervento – una passeggiata osservando l’esterno più che se stessi – sia in grado di aumentare significativamente il benessere delle persone. “L’elemento essenziale preso in considerazione dalla ricerca sono le ‘esperienze di meraviglia’”, sottolinea Federica Mazzeo, psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, “che non consistono semplicemente nel camminare o fare attività all’aperto, ma nel concedersi un momento di stupore”. In questa occasione sottraiamo energia al nostro consueto modo di agire e rapportarci alla realtà, prosegue l’esperta, iper-focalizzato sull’obiettivo. “E finalmente sentiamo di essere in un legame profondo con una dimensione simbolica che è anche spirituale”, aggiunge Mazzeo. “Questo avviene ad esempio quando siamo davanti a un tramonto o immersi nella natura o ancora davanti a un quadro che ci colpisce: in questo caso siamo strettamente connessi con qualcosa che ci sovrasta e che ci regala serenità”.



Come riuscire a stupirsi

Come si fa a provare stupore? “L’obiettivo è lasciarsi andare, contemplare lo spettacolo della natura o dell’arte, cercando di abbandonare pensieri e preoccupazioni”, sottolinea la psicoterapeuta, “e stando nel momento e nel luogo presente godendo di ciò che si osserva e accade”. Per farlo non servono molti strumenti né molto tempo. “Bastano anche 15-20 minuti, se possibile più volte a settimana”, spiega Mazzeo. “Non c’è una regola: la meraviglia e la calma possono essere coltivate anche soltanto ritagliandosi pochi minuti la mattina per meditare o per scrivere i propri sogni o ancora, quando siamo in pausa dal lavoro, per una breve passeggiata nel verde, laddove possibile, o semplicemente osservando cosa succede fuori dalla finestra”. L’importante è che questi momenti di piacevolezza diventino per noi un impegno. “Farlo sistematicamente e in maniera regolare”, conclude Mazzeo, “fa sì che le esperienze di meraviglia diventino un rituale di cui prenderci cura. L’obiettivo è riconnetterci con la nostra parte più profonda per stare meglio con noi stessi e di conseguenza anche con gli altri”.