Come cercare un brano musicale senza conoscere il titolo

Cercare una canzone senza sapere il titolo: tutti i metodi per cercare di scoprire come si chiama un brano di cui non conosciamo o non ricordiamo il titolo.

Spesso capita di avere in mente una canzone, ma di non conoscerne il titolo. Magari qualcuno l’ha fischiettata per strada mentre passavi, o l’hanno passata in radio nel negozio in cui ti sei infilato per qualche minuto durante un pomeriggio di shopping. O ancora l’hai sentita in uno spot televisivo, ma non sai di che canzone si tratti. Fortunatamente, oggi esistono diversi modi per scoprire come si chiama la canzone che ti è entrata nella testa. Basta utilizzare qualche semplice trucco o qualche software presente sul tuo smartphone.

Come cercare una canzone senza sapere il titolo

Ci sono alcune strategie che puoi utilizzare per cercare la canzone. Per prima cosa, se ricordiamo qualche parola, possiamo cercare il testo su internet. Basta inserire anche poche parole che ricordiamo e aggiungere testo o “lyrics”, per poter vedere spuntare su Google o su un altro motore di ricerca la canzone che stavamo cercando.

Note musicali

Possiamo poi chiedere semplicemente ad amici e parenti, che potrebbero già aver sentito quella canzone o potrebbero averla riconosciuta se l’hai sentita proprio mentre eri con loro. Ci sono poi gli amici virtuali da dover considerare: utilizza i forum di discussione e chiedi alle persone che conosci sul web di darti una mano.

Ancora, è possibile anche utilizzare YouTube per trovare la canzone che stai cercando. Magari potrebbe essere infatti una delle hit del momento, e potresti trovarla semplicemente dando un’occhiata ai video più visti e alle classifiche presenti sul sito. Molti utenti caricano video con i nomi delle canzoni o le parole delle canzoni nel titolo o nella descrizione. In alternativa, si possono utilizzare le funzioni di ricerca avanzata di YouTube come filtri per la durata del video o scelta della lingua, ma anche in questo caso è necessaria una parte del testo della canzone da utilizzare come query.

Come cercare una canzone su Google?

Per cercare una canzone su Google, il modo più semplice è scrivere il titolo della canzone seguito dal nome dell’artista o della band nella barra di ricerca. Tuttavia, se non si conosce il titolo della canzone, esistono altre strategie per trovarla.

Una delle più efficaci è la ricerca delle parole delle canzoni. Come abbiamo già accennato, si può cercare una canzone utilizzando una parte del testo della canzone che si ricorda. Google restituirà i risultati che corrispondono a quel testo. Ci sono anche siti web specializzati che forniscono i testi delle canzoni e potrebbero aiutare nella ricerca.

Quali app utilizzare per cercare una canzone

Per riconoscere una canzone, si può anche sfruttare il riconoscimento vocale. Esistono molte app che permettono di trovare il titolo di un brano semplicemente cantandolo e fischiettandolo. Alcuni esempi famosi sono quelli che portano a Shazam e SoundHound, entrambi disponibili su iOS e Android.

Queste app utilizzano la tecnologia di riconoscimento vocale per identificare una canzone che viene riprodotta nell’ambiente circostante. Basta scaricarle sul proprio smartphone e riprodurre il brano, anche all’interno di un locale, eventualmente, per ricevere in pochi secondo una risposta alla propria domanda.