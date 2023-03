come capire se un ladro sta puntando il tuo Fido

Sareste in grado di riconoscere i ladri di cani? Purtroppo i furti sono sempre in aumento ed è necessario capire come difenderli.

Non solo pericoli della strada dovuti alle auto e agli altri animali ma anche a quelli dei malintenzionati che vorrebbero sottrarre Fido ai loro padroni. Purtroppo questo fenomeno sta diventando una vera e propria piaga per la nostra società e l’incubo peggiore per ogni padrone, giustamente terrorizzato dai furti di cani in costante aumento. Ma c’è un modo per evitarli e magari capire se siamo finiti nel mirino di qualche malintenzionato? Tutto quello che c’è da sapere.

I cani percepiscono il pericolo? Sì, ma non il rischio

I cani imparano in fretta a capire che cosa può far loro del male, forse perché ne hanno già avuta esperienza diretta: quindi non si avvicineranno più di tanto a un fuoco perché potrebbero scottarsi e quando vedranno i fari di una macchina troppo vicina, molto probabilmente si scanseranno.

Ma il concetto di rischio è molto più sottile, poiché presuppone una probabilità che si verifichi una situazione di pericolo per noi, e Fido non è in grado di fare questo tipo di ‘previsione’ a lungo termine. Quindi la paura del cane deriva dalla sua esperienza pregressa di quella particolare esperienza, non dal timore che possa accadergli qualcosa di male.

Furti di cani: come capire se Fido è nel mirino dei ladri

Quando si tratta di un appartamento sono vari i segnali ‘preventivi’ che ci allertano di un futuro possibile furto in casa, ma quando si tratta del nostro dolcissimo Fido a cosa dobbiamo fare attenzione? Premesso che i nostri amici a quattro zampe sono bravi a percepire l’arrivo di fenomeni meteo avversi e catastrofi naturali, non sono così bravi a prevedere i progetti di un malintenzionato.

Ma è anche vero che Fido inizia ad abbaiare quando vede una persona estranea aggirarsi nei dintorni di casa, ma potrebbe anche ‘sbagliarsi’. Di solito i ladri utilizzano sistemi a ultrasuoni, pistole scacciacani e, purtroppo, anche bocconi avvelenati per stordirli e portarli via senza che possano dare l’allarme abbaiando.

Ovviamente più il nostro cane ‘vale’ a livello economico, maggiori saranno le possibilità di finire nel mirino dei ladri: i furti maggiori si registrano nelle grandi città, probabilmente perché nei piccoli centri è facile ‘dare nell’occhio’.

Furti di cani: come evitarli in modo efficace

Come si fa per le ricchezze materiali, anche i cani vanno protetti da sistemi di allarme e antifurti, da azionare soprattutto quando siamo lontani da casa e non possiamo portare il nostro adorato Fido con noi. Facciamo in modo inoltre da ‘limitare’ le sue fughe e i suoi possibili allontanamenti con delle recinzioni a giardini e spazi aperti.

Meglio insegnargli a non dare troppa fiducia e confidenza alle persone estranee; potremmo fargli indossare una medaglietta di riconoscimento, non consentirgli di uscire da solo o allontanarsi troppo dal padrone.

E’ molto importante insegnare al cane a venire da te, soprattutto quando ci rendiamo conto che c’è qualcuno che ci sta seguendo o semplicemente abbiamo ‘adocchiato’ qualcosa di strano.