Come capire se si tratta di tosse cardiaca e cosa fare

Capire se un cane soffre di tosse cardiaca richiede attenzione ai sintomi e la consultazione di un veterinario. I segni tipici di questa condizione includono tosse persistente, che si manifesta di solito durante l’esercizio o quando il cane è emozionato. La tosse cardiaca nel cane è spesso collegata a problemi cardiaci o polmonari, come l’insufficienza cardiaca congestizia e la cardiomiopatia. Altre cause possono includere l’endocardite, malformazioni congenite, insufficienza valvolare, tromboembolia polmonare e bronchite cardiaca.

Per identificare la tosse canina, sono necessari esami diagnostici come radiografie toraciche ed ecocardiogrammi. Il trattamento varia in base alla causa e può comportare l’uso di farmaci, modifiche dello stile di vita e cure di supporto. Tra i farmaci possono essere prescritti diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), vasodilatatori e beta-bloccanti, che aiutano il cuore a funzionare meglio.

È anche importante monitorare la frequenza cardiaca del cane e osservare se mostra appetito ridotto o affaticamento. Segni più gravi, come distensione addominale o colorazione bluastra delle mucose, indicano insufficiente ossigenazione del sangue. I veterinari possono anche consigliare rimedi naturali, come miele, tisane, aceto di mele o olio di cocco, per alleviare i sintomi, sempre prestando attenzione alla sicurezza degli ingredienti. Consultare un veterinario rimane essenziale per una diagnosi accurata e un trattamento efficace.