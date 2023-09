Come capire se il porcellino d’India è maschio o femmina: cosa guardare

Non è facile capire se un porcellino d’India è un maschio o una femmina, vediamo che cosa guardare e le loro caratteristiche.

Il porcellino d’India è un piccolo animale che appartiene all’ordine dei roditori e che più comunemente viene chiamata cavia domestica dagli esperti. È originario dell’America meridionale ed è stato poi portato in tutto il mondo. Ad oggi è uno degli animali domestici più diffusi per il suo carattere docile e il suo aspetto amorevole.

Chi vuole adottarne uno, però, vorrebbe poter scegliere tra un maschio e una femmina. Ma come si fa a capire se un porcellino d’India è un maschio o una femmina? In questo articolo vedremo quali sono le differenze e che cosa guardare in particolare.

Non ci nascondiamo e sappiamo bene che se ci affidiamo ad un esperto questo sarà in grado di dirci perfettamente ciò che vogliamo sapere. Però, è utile informarsi e fare qualche ricerca sull’argomento per mostrare consapevolezza e già un minimo di esperienza, quella che serve per prendere con sé un animale domestico.

Come si fa a capire se il porcellino d’India è maschio o femmina?

Gli scienziati e gli studiosi in generale hanno capito subito che questi piccoli animali sono molto timidi. Se, però, si trovano in un ambiente confortevole si legano a questo e alle persone e si possono addomesticare molto facilmente.

È importante conoscerli un po’ nelle loro abitudini per non commettere degli errori. Ad esempio, sono abituati a stare in gruppo, quindi, sarebbe meglio prenderli in coppia. Detto questo, però, se la coppia è formata da due maschi litigheranno tra di loro, se la coppia è formata da un maschio e una femmina la riproduzione sarà velocissima e molto frequente.

Due femmine sono le uniche consigliate dagli esperti da tenere in coppia. Ecco che a questo punto arriva la domanda: come si fa a riconoscere se è maschio o femmina? Non è così facile. Diciamo che le parti intime delle femmine formano una specie di Y, mentre nel maschio sono evidenti i due testicoli.

Tuttavia, si rende più chiara la distinzione quando sono adulti. Quando sono piccoli la distinzione è un po’ difficile perché in entrambi i casi c’è la stessa distanza tra le parti intime posteriori e anteriori.

Alcune caratteristiche importanti da conoscere

Come abbiamo detto, meglio prendere un porcellino d’India soltanto, oppure prendere due femmine. Si tratta di un animale domestico molto economico, servono qualche decina di euro.

Gli esperti consigliano di prendere esemplari giovani, di circa 4 settimane perché esemplari adulti o anziani, soprattutto femmine, potrebbero aspettare dei piccolini se sono state tenute in gabbia con maschi. Di sicuro la scelta ricade sull’esemplare che colpisce di più, quello più bello.

L’importante, però, è prendere un esemplare sano. Quindi, bisogna avere la certezza che siano stati fatti tutti i controlli del caso. Poi, occorre considerare i costi di mantenimento dell’animale. Seppure più economico di un cane o di un gatto, anche lui ha bisogno di molti accessori, gabbia e lettiera in primis.

Infine, attenzione a fare una ricerca su che cosa mangiano e cosa non mangiano. Oppure, in alternativa, potete affidarvi alle indicazioni degli esperti e del veterinario. Ma tralasciare nulla quando si sta per adottare un porcellino d’India.