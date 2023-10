Come capire se il cane si sente amato: segnali del linguaggio

Attraverso i segnali del suo corpo riusciamo a capire se il cane si sente amato oppure no, ecco tutti i dettagli forniti dagli esperti.

Se la decisione di adottare un cane è stata fatta responsabilmente è indubbio che la persona che lo ha accanto lo ami alla follia. Questo si può fare attraverso il gioco, il garantirgli sempre cibo e acqua, portandolo a passeggio e trascorrendo del tempo con lui di qualità.

Ma mettiamoci nei suoi panni: lui percepisce il nostro amore? Cerchiamo di capire se il cane si sente amato attraverso l’approfondimento del suo linguaggio del corpo. È l’unico modo che ha di dirci se è felice oppure no.

È un’indicazione molto importante per capire se ci stiamo comportando nel modo giusto o se dobbiamo cambiare qualcosa. Inoltre, è fondamentale capire nel modo giusto il cane e rispondere nel modo giusto per non farsi fraintendere o confonderlo.

Come capire se il cane si sente amato: cosa guardare

A un cane basta molto poco per essere felice. Lui, in genere, è sempre ben predisposto verso le persone. Ci sono, d’altronde tanti secoli di rapporto tra cani e esseri umani e ormai l’indole è quella di fidarsi e di avvicinarsi. Se il cane si fida, inoltre, sa essere molto leale e protettivo in modi estremamente intelligenti.

Sa dimostrarlo in mille modi, ma il modo principale e più immediato di farlo è attraverso i suoni e il linguaggio del suo corpo. Monica Lisseth Rincon, veterinaria presso il Dipartimento per il Benessere degli Animali dell’Ufficio del Sindaco di Bucaramanga, in Colombia, ha spiegato che i cani si comportano in un modo specifico quando sono felici e si sentono amati.

Questo è indipendente dall’età e dalla razza o dalle dimensioni dell’animale. L’esperta ha rilasciato una serie di dichiarazioni a La Red Zoocial e ha iniziato con il dire quali sono le manifestazioni di affetto di un cane nei confronti di una persona.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Queste sono:

Il vostro cane fa una o più di queste cose? In caso affermativo va tutto bene e lui si sente amato in tutto e per tutto.

Le reazioni

I cani sono animali molto empatici. Quindi, sentono le emozioni della persona con cui vivono e rispondono di conseguenza.

Ad esempio, i cani sono suscettibili al tono della nostra voce e ai movimenti del nostro corpo. Loro capiscono anche da questo che cosa stiamo provando per noi stessi e cosa stiamo provando per loro in quel preciso momento.

Molte persone hanno testimoniato che il cane riesce a capirle quando devono uscire, quando sono felici oppure quando sono estremamente tristi. È in questo caso che il cane ci dà le maggiori sorprese.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Ci sono migliaia di video sui social e migliaia di testimonianze che riportano la stessa cosa: quando una persona è triste o malata, il cane se ne prende cura rimanendo accanto, appoggiando il muso o la zampa sulla persona, portando il suo gioco preferito per farle dono oppure, in alcuni casi, abbraccia la persona. Sono gesti incredibili, pieni di dolcezza e di amore.