come capire se il cane ne ha mangiato uno e cosa fare

La strada è ricca di pericoli per Fido. Vediamo come capire se il cane ha mangiato dei bocconi avvelenati e cosa fare a riguardo.

Sebbene passeggiare con il proprio amico a quattro zampe per strada o nel parco sia una delle azioni più belle e divertenti da fare insieme a Fido, potrebbero presentarsi durante queste passeggiate anche dei veri e propri pericoli per il nostro amico peloso.

Tra i tanti pericoli ci sono anche i bocconi avvelenati che sfortunatamente persone cattive possono spargere nei prati, nel giardino di casa nostra o per strada per far del male ai nostri amici a quattro zampe.

Ma come possiamo capire se il nostro cane ha mangiato dei Bocconi avvelenati? Vediamo nel seguente articolo quali sono i sintomi da osservare se Fido è stato avvelenato e soprattutto cosa possiamo fare quando ci ritroviamo in questa situazione.

Capire se il cane ha mangiato dei bocconi avvelenati e cosa fare

E’ inconcepibile come ancora oggi ci siano persone così cattive da poter avvelenare dei piccoli animali indifesi come i cani. Infatti sono molte le esche utilizzate da queste persone orribili che possono attrarre i nostri amici pelosi: wurstel, polpette, prosciutto arrotolato.

Per questo motivo bisogna fare molta attenzione quando si passeggia con Fido nel bosco, nelle aree cani o semplicemente quando si lascia il proprio amico peloso girovagare per il proprio giardino.

Ma come possiamo capire se il nostro cane ha mangiato dei bocconi avvelenati? Purtroppo sono molti i veleni utilizzati per riempire le esche utilizzate per far del male ai nostri amici pelosi e i sintomi dell’avvelenamento dipendono proprio dal veleno che viene utilizzato. I veleni più utilizzati i loro sintomi di avvelenamento sono:

Antigelo per auto: i sintomi che possiamo notare nel cane sono vomito, tremore, nausea, convulsioni e sete eccessiva. Tali sintomi possono presentarsi dai 30 minuti alle 12 ore dall’assunzione del veleno. Inoltre dalle 12 alle 24 ore il nostro amico peloso può iniziare a respirare velocemente e ad avere una tachicardia. Infine Fido può presentare complicazioni renali;

Veleno per lumache : i sintomi dell’assunzione di tale veleno nel cane sono tremore , convulsioni, aumento della temperatura, diarrea verde e pupille dilatate. Tali sintomi possono presentarsi dalle 2 alle 3 ore dell’assunzione del veleno;

: i sintomi dell’assunzione di tale veleno nel cane sono , e Tali sintomi possono presentarsi dalle 2 alle 3 ore dell’assunzione del veleno; Veleno per topi: tale veleno impedisce la coagulazione del sangue nel cane provocando emorragie. Per questo motivo potremmo notare sangue dalle orecchie, delle gengive e sangue dal naso del nostro amico peloso. Tali sintomi possono essere notati dopo circa 48 ore dall’assunzione del veleno.

Il cane ha mangiato un boccone avvelenato: cosa fare

La prima cosa da fare quando si notano i sintomi di avvelenamento nel cane è contattare immediatamente il proprio veterinario, il quale può darci consigli per aiutare il nostro amico a quattro zampe mentre ci rechiamo da lui.

Nel contempo bisogna tenere il proprio amico peloso calmo e cercare di farlo vomitare mettendo in bocca al cane del sale grosso, soprattutto se ha ingerito del veleno per topi.

Inoltre è consigliato portare con sé sempre il kit di pronto soccorso per il cane, in quanto è utile in qualsiasi momento. Dopo essersi accertati che il proprio amico peloso si stia riprendendo dall’accaduto, è molto importante denunciare.

Infine ricordiamo che prevenire è sempre meglio che curare. Potrebbe essere utile infatti insegnare al proprio amico a quattro zampe a non mangiare ciò che trova a terra. Per questo potrebbe essere utile chiedere aiuto ad un professionista dell’educazione per i cani.