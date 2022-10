Come capire se il cane ha la febbre? Tutti i segnali che devi osservare

Vuoi sapere come puoi capire se il tuo cane ha la febbre? Ecco i principali segnali da osservare, che non devi sottovalutare.

Proprio come accade negli esseri umani anche i nostri amici a quattro zampe possono ammalarsi, tra i vari sintomi che possono presentare vi è anche la febbre.

Ma come possiamo capire se il cane ha la febbre? Nel seguente articolo vedremo insieme quali sono i principali segnali da osservare quando Fido ha la febbre.

Come capire se il cane ha la febbre?

Proprio come accade ai bambini, ma anche a noi adulti, una delle manifestazioni di malessere più comuni che possono presentare i nostri amici pelosi è la febbre.

Quest’ultima può presentarsi per vari motivi, un aumento delle temperature esterne (caldo forte), colpi di calore nel cane, ma anche malattie infettive sia batteriche, sia micotiche che protozoarie.

Ma come possiamo capire se il nostro amico ha quattro zampe ha la febbre? Per comprendere se Fido è febbricitante è necessario osservare i cambiamenti fisici e comportamentali che presenta il nostro amico peloso.

Infatti il cane quando ha la febbre, può non essere gioioso è attivo come lo è solitamente, ma potrebbe essere apatico, non avere voglia di muoversi ed restare solo in disparte dormendo per molto tempo.

Inoltre ci sono anche altri sintomi che possono farci capire se il nostro amico a quattro zampe ha la febbre, come:

Tuttavia tutti i sintomi sopraelencati non sempre si verificano solo quando il cane ha la febbre, per questo motivo quando osserviamo un qualsiasi cambiamento comportamentale o fisico nel nostro amico a quattro zampe è opportuno contattare il veterinario.

Come misurare la febbre al cane?

Nel caso in cui il nostro amico peloso presenti i sintomi elencati nel paragrafo precedente, potrebbe essere utile, per verificare se il cane ha la febbre, misurare la sua temperatura corporea.

Ma come si misura la febbre al cane? Innanzitutto è importante sapere che i cani presentano una temperatura diversa da noi esseri umani.

Infatti, mentre la nostra temperatura corporea varia dai 36-37 °C, quella dei cani varia dai 38,3 ai 39,2 °C. Per questo motivo è necessario recarsi dal veterinario quando il nostro amico peloso presenta una temperatura superiore ai 40 °C.

Per verificare la temperatura corporea del nostro amico peloso, basta inserire il termometro digitale nell’ano del cane, ovviamente lubrificandolo con del sapone o della vasellina.

È molto importante, quando si inserisce il termometro, porre quest’ultimo verso l’alto in diagonale. Come misurare la febbre del cane senza avere il termometro?

Nel caso in cui si è sprovvisti di termometro è possibile “misurare” la temperatura corporea del cane ponendo la mano nelle seguenti zone: ascelle, orecchie, pancia.

Se queste zone sono più calde del solito il nostro amico peloso potrebbe avere la febbre. Tuttavia per esserne certi, sarebbe opportuno portare il cane dal veterinario.