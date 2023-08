Come capire se il cane ha bisogno di uscire: osserva queste cose

Ecco che cosa osservare nel cane per capire se ha bisogno di uscire e come farlo, tutti i dettagli secondo gli esperti.

Uno degli aspetti più difficili per chi ha un cane in casa è quello di gestire il cane quando è il momento di fare i bisogni. Un cane ha bisogno di uscire spesso per farli, ma non sempre si trova all’aperto per poterli fare liberamente. A volte potrebbe essere in casa e non riuscire più a trattenerli.

Per questo motivo in questo articolo vedremo come capire se il cane ha bisogno di uscire perché ci sono alcuni segnali inequivocabili e altri che potrebbero essere fraintesi. Ma è essenziale capire alla perfezione il proprio cane per non creare degli inconvenienti.

Osservarlo e capirlo è la base per un buon rapporto che possa durare nel tempo e che sia solido e forte. Il cane può sentirsi al sicuro e compreso e questo può evitargli disturbi comportamentali.

Come capire se il cane ha bisogno di uscire

Un cane può dover uscire per fare i suoi bisogni oppure per voler esplorare o curiosare o semplicemente stare un po’ all’aria aperta e sotto il sole. Sono entrambi aspetti essenziali per lui, quindi, è bene capire quando in casa si sente troppo stretto.

Vediamo, allora, in quali modi potrebbe indicare alle persone in casa che vuole uscire.

Irrequietezza

Come noi non riusciamo fermi quando dobbiamo andare in bagno, anche per il cane è la stessa cosa. Se ha dei bisogni da fare, quindi, potrebbe iniziare a camminare per casa avanti e indietro e dimostrarsi molto agitato. Sa che non deve fare i bisogni in casa perché gli è stato insegnato, ma al tempo stesso sente il bisogno di farli.

Potrebbe anche girarci attorno e distoglierci da quello che stiamo facendo. Non è sempre facile comprendere questo tipo di comportamento perché in realtà il cane lo usa anche quando vuole le attenzioni, quando vuole giocare o quando ha fame.

Guardare la porta

Ci sono cani che indicano quello che vogliono con un semplice sguardo. Loro si fissano su quell’oggetto e lo fanno anche nel caso in cui vogliano uscire. Spesso, quindi, si mettono davanti alla porta e fissano senza fare nulla, poi guardano la persona e poi di nuovo la porta.

Piagnucolare

Il cane inizia a piagnucolare quando noi siamo distratti. Se lui si è accorto che noi non possiamo vederlo mentre fissa la porta d’ingresso, allora sa che dovrà lamentarsi e farci sentire il suo disagio. Ecco che inizieranno i lamenti e, magari, inizierà anche ad abbaiare.

Grattare la porta

Se tutto questo non dovesse bastare, ecco che il cane inizierà anche a grattare la porta con le unghie. Lo fa perché vuole fare più rumore possibile e perché vuole far capire che è la porta che lo intralcia da quello che vuole fare.

Naturalmente, questi sono comportamenti dei cani in generale, poi molto dipende dall’educazione che gli è stata data e da quali comportamenti loro hanno percepito come funzionanti verso le persone.