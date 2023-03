Come capire se il cane è entrato in contatto con la processionaria

Attenzione a questi sintomi in particolare, segnale che il cane potrebbe essere entrato in contatto con la processionaria, molto pericolosa.

Non c’è niente di meglio dell’inizio della primavera per portare il cane più tempo all’aperto. Lui si divertirà tantissimo a correre e giocare nell’erba e nei prati, circondato da tanta natura e tanti stimoli diversi.

Appunto per questo, però, è necessaria estrema attenzione perché ci sono dei pericoli sempre in agguato. Uno di questi è il contatto del cane con la processionaria che scatena dei sintomi ben precisi.

Mai sottovalutare questo aspetto. Si tratta di un insetto molto pericoloso dal quale il nostro cane va assolutamente protetto. Vediamo quali potrebbero essere le reazioni.

Contatto del cane con processionaria: ecco quali sono i sintomi principali

Il pelo di questi bruchi è irritante sia per le persone che per gli animali. Non è soltanto pericoloso il contatto, ma il pelo può spostarsi con il vento ed essere ingerito.

Gli esperti dicono che il primo segnale in assoluto più evidente è il comportamento irrequieto del cane. Il pelo della processionaria punge e irrita, quindi il cane lo avvertirà immediatamente.

Ma in pochissimo tempo ecco tutti gli altri sintomi che possono manifestarsi:

vomito

diarrea

febbre

salivazione eccessiva

lingua gonfia

macchie rosse sulla pelle

estrema debolezza

Il cane può iniziare a comportarsi diversamente dal solito manifestando una stanchezza assoluta e una mancanza di appetito.

I disturbi gastrointestinali accompagnati alla febbre sono i segnali più comuni se l’animale ha ingerito il pelo dell’insetto. Tuttavia, potrebbe essere entrato in contatto diretto con la lingua.

A questo punto, il cane inizierà a sbavare, la lingua a gonfiarsi e ad andare in necrosi. Naturalmente, molto dipende dal tipo di contatto che c’è stato e i sintomi potrebbero essere più o meno gravi.

Cosa fare

L’unica cosa che siamo in grado di fare per cercare di dare un po’ di sollievo al nostro cane è sciacquargli la bocca con acqua fresca, magari con un po’ di bicarbonato di sodio.

Tuttavia, questo solamente nel caso in cui sia la bocca a manifestare chiari sintomi. Per il resto non c’è molto da fare se non recarsi immediatamente dal veterinario.

L’esperto degli animali è l’unico in grado di dare subito il trattamento e la cura adeguata in base alla gravità della situazione.