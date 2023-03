Conosci davvero la tua palla di pelo? Sai se quando ti sta chiedendo del cibo ha davvero fame? Ecco come capire quando il cane è affamato.

I cani sono animali molto golosi e chi convive con una palla di pelo sa quanto sia difficile sgranocchiare qualcosa senza avere Fido con gli occhi puntati su di noi, con la speranza di ricevere anche solo un pezzettino di ciò che mangiamo.

Tuttavia per il benessere del nostro amico a quattro zampe è opportuno non esagerare con il cibo e offrirgli solo ciò di cui ha bisogno.

Ma voi conoscete davvero la vostra palla di pelo? Sapete quando quest’ultima ha davvero fame o finge? Nel seguente articolo vedremo quali sono i comportamenti da osservare per capire quando il cane è davvero affamato.

Il cane è davvero affamato? Scoprilo osservando questi comportamenti

I cani non parlano ma sanno, attraverso i loro gesti e versi, come farsi capire, soprattutto se devono comunicarci che hanno fame e vogliono mangiare.

Ma siete davvero sicuri di capire quando Fido vi sta dicendo che ha fame? Molto spesso confondiamo alcuni comportamenti del nostro amico a quattro zampe.

Infatti pensiamo che quando il cane si avvicina a noi piagnucolando mentre stiamo mangiando, il suo lamento voglia comunicarci che ha fame e che magari il suo pranzo non sia stato sufficiente.

Ma spesso non è così, in quanto il nostro amico a quattro zampe può semplicemente fingere di avere fame per accaparrarsi qualche pezzetto di prelibatezza.

Tuttavia, dato che dare al cane gli avanzi non sia un gesto sempre salutare per Fido, è opportuno sapere quali sono i comportamenti del nostro amico peloso che ci fanno capire che è davvero affamato.

Il cane gira intorno alla ciotola

Solitamente quando il nostro amico a quattro zampe ha fame si avvicina alla ciotola e gli gira intorno. Ma può anche sdraiarsi accanto ad essa, fissarla, leccarla, annusarla o persino spostarla con il suo nasino facendo rumore per attirare la nostra attenzione. Se il vostro amico peloso presenta tali comportamenti nei confronti della sua ciotola significa che è davvero affamato.

Fido lancia i giochi

Hai dimenticato l’orario del pranzo o della cena del tuo amico peloso? Tranquillo ci pensa Fido a ricordartelo. Infatti quando è l’ora della pappa e soprattutto quando il cane è affamato, lo vedrai girovagare per casa a lanciare i suoi giochi. Fido presenta tale comportamento semplicemente per attirare la tua attenzione e dirti che vuole mangiare.

Cane abbaia o geme

Oltre ai comportamenti, anche i vocalizzi sono uno strumento utilizzato dal cane per dirci che ha fame. Se infatti il nostro amico a quattro zampe abbaia o geme, nello specifico verso l’ora della sua pappa, molto probabilmente vuole mangiare.

Tuttavia se Fido geme o abbaia subito dopo aver mangiato, significa che ha ancora fame e che ciò che gli hai dato prima non è abbastanza. Per questo motivo è importante sapere quanto deve mangiare un cane di taglia grande e quanto un cane di piccola taglia.

Il cane mangia varie cose in strada

Infine un altro comportamento che può presentare la nostra palla di pelo quando è affamato, soprattutto durante le passeggiate, è mangiare cose in strada: cibo, carta, plastica, ecc…

Alcuni cani quando hanno fame tendono persino a mangiare i muri. Tutte queste azioni possono causare danni alla salute del nostro amico fedele, per questo motivo bisogna fare sempre attenzione ai comportamenti di Fido.