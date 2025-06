Come cani e gatti rinforzano il nostro sistema immunitario

Studi scientifici evidenziano i benefici degli animali domestici per la salute umana, sia mentale che fisica. Accarezzare un animale stimola il rilascio di endorfine e riduce il cortisolo, contribuendo così a una diminuzione della pressione sanguigna, a un miglioramento dell’umore e a una riduzione dello stress. I proprietari di cani e gatti mostrano una maggiore calma in situazioni stressanti rispetto a chi non possiede animali.

La presenza di un animale può avere effetti positivi sul cuore e sul benessere psicologico delle persone, favorendo il recupero e offrendo sostegno emotivo. La compagnia di cani e gatti si dimostra utile anche nel contrastare il declino cognitivo negli anziani, come confermato da una ricerca dell’Università del Michigan. Questo studio ha coinvolto oltre mille partecipanti, rivelando che coloro che vivevano con animali domestici hanno ottenuto risultati migliori nei test cognitiviper sei anni.

Inoltre, i gatti, attraverso le loro fusa, non solo comunicano, ma possono anche attenuare il dolore e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari negli esseri umani. Le fusa dei felini sono un fondamentale mezzo comunicativo, sia tra di loro che con gli esseri umani, contribuendo al rafforzamento del legame affettivo.

In sintesi, la presenza di animali domestici sembra avere un impatto significativo sulla salute fisica e psicologica degli esseri umani, dimostrando ancora una volta come il legame tra uomini e animali possa portare a risultati benefici e duraturi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it