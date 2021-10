La pandemia ha stravolto le catene di approvvigionamento in tutto il mondo: ritardi, materie prime introvabili, semilavorati che vanno a ruba, prezzi alle stelle, porti e scali merci ingolfati. Ma un pezzo di questa dinamica era già cambiato in precedenza: una serie di tendenze a cui il Covid-19 ha fornito una brusca accelerazione (e un traumatico risveglio). Reply, azienda che offre soluzioni software all’avanguardia proprio per costruire una supply chain digitale efficiente e fortemente connessa, ha realizzato un’indagine in cui mette sotto la lente i trend tecnologici più rilevanti nel settore logistico, oltre alle loro implicazioni di business. La ricerca è stata condotta con Sonar Trend Platform di Reply: si tratta di una panoramica e una mappatura delle tendenze in base alla loro citazione e menzione in articoli di esperti nel settore, mass media, brevetti e pubblicazioni scientifiche. Analogamente a quanto realizzato poche settimane fa per il mercato dell’automotive.

Se fra i trend in esplosione ci sono le tecnologie wireless di nuova generazione e fra quelli in arrivo nuove tipologie di packaging e il quantum computing, fra quelli stagnanti e dunque ormai attestati ci sono le analisi attraverso i big data e la realtà aumentata e virtuale. Più nel dettaglio, la richiesta si sposterà progressivamente su soluzioni integrate di logistica end-to-end. Serviranno dunque infrastrutture e piattaforme con servizi e reti digitali integrati. Mentre la tecnologia pervade quindi le applicazioni e i servizi reali, la pandemia ha dunque radicalmente spostato il focus dell’attenzione e dell’impiego di quelle soluzioni.

Sono tre le tendenze su cui si concentra l’indagine di Reply: logistica sostenibile, trasformazione della forza lavoro e logistica omnicanale. Nel primo caso, si tratta del ripensamento delle supply chain a partire da approvvigionamento, design, produzione, consegna e ritorno a fine vita, puntando a una sostenibilità migliorata tramite l’efficienza e l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle emissioni, l’elettrificazione della flotta, la compensazione delle emissioni di CO2, le soluzioni circolari e l’integrazione di tecnologie innovative. Dalla neutralità rispetto all’anidride carbonica ci si sta già spostando, e sarà sempre di più così, verso l’impatto zero e anzi una ricaduta positiva sul clima. Se l’intelligenza artificiale darà una grande mano, occorreranno anche – specialmente per il sempre problematico ultimo miglio nei contesti fortemente urbanizzati – nuove soluzioni: consegna con veicoli elettrici, ibridi, biciclette, droni e robot, e-commerce iperlocale e imballaggio ecologico.

Il secondo aspetto tocca la crescente domanda di talento e la competizione per via del boom del commercio digitale ma anche la contemporanea esplosione dell’automazione che determina una minore richiesta di lavoratori in prima linea oppure requisiti di lavoro sempre variabili. Basti pensare alla robotica intelligente come gli AMR/AGV, i robot di prelievo e l’automazione, che ormai permeano le operazioni logistiche per assistere le persone nel lavoro manuale (il caso più noto è Amazon ma realtà di quel genere si sono diffuse in tutti i settori). I modelli di lavoro da remoto e agile che abbiamo conosciuto in questi mesi si tradurranno, a breve, in modelli ibridi. Non solo per il dove si svolgerà l’attività lavorativa ma anche per il come: forza lavoro potenziata dalla tecnologia, necessaria riqualificazione e acquisizione di nuove competenze lavorative per colmare gli inevitabili gap di conoscenza, salute mentale e fisica del lavoratore e ovviamente sicurezza.

Terzo e ultimo trend è quello della logistica omnicanale: l’accelerazione indotta dalla pandemia, fra boom dell’e-commerce e capillare diffusione delle consegne a domicilio anche per beni prima estranei a quelle dinamiche, ha reso evidente la necessità di un ecosistema di retail omnicanale perfettamente integrato e flessibile. Fra l’altro, gli operatori della logistica mentre collaborano con essi devono anche far fronte a una spietata competizione da parte di giganti dell’e-commerce, start-up e marchi con capacità di logistica in-house. Ad esempio, dal momento che i clienti continuano ad aspettarsi opzioni di consegna istantanee e flessibili dei loro acquisti online, i servizi di consegna devono essere estremamente arricchiti e differenziati: sempre più negozi sono stati riutilizzati come magazzini, con i clienti che diventano liberi di ritirare/ricevere la consegna a seconda delle preferenze (smart locker, prelievo fuori dal negozio, consegna last mile). Essenziale, anche in questo caso come in molti segmenti della supply chain, l’impiego dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i processi di ritorno e ridurre le inefficienze, oltre che predisporre ancora prima che rientrino nei magazzini i prodotti restituiti per la rivendita, il riutilizzo o il riciclo.

Per concludere, secondo Reply gli imperativi della supply chain del futuro saranno quattro: ordinare da qualsiasi posto ed evadere l’ordine da qualsiasi luogo; puntualità informativa lungo tutta la supply chain; spostamento delle soluzioni di supply chain sul cloud per favorire agilità e scalabilità e una generica ma essenziale lungimiranza, per esempio combinando gli sforzi interfunzionali del marketing e delle vendite con la logistica per fornire la customer experience più coinvolgente.