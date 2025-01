come cambia se vince o perde la finale degli Australian Open

Jannik Sinner si prepara a disputare la finale degli Australian Open 2025, dove difenderà il primo posto nel ranking ATP. Dopo aver conquistato la vetta del ranking mondiale a giugno, grazie alla semifinale al Roland Garros, Sinner affronta una stagione impegnativa per mantenere la sua posizione. La finale di Melbourne, primo Slam della stagione, lo vede opposto al tedesco Alexander Zverev, attualmente secondo in classifica.

Sinner entra nella finale con un totale di 11130 punti, con un margine di 2995 punti su Zverev, che si trova a 8135. Se Sinner dovesse vincere, consoliderebbe la sua posizione a 11830 punti, aumentando la distanza rispetto a Zverev a 3695 punti. La variabile Carlos Alcaraz, terzo nel ranking con 7010 punti, non deve essere trascurata, poiché è stato eliminato ai quarti di finale.

In caso di sconfitta, Sinner manterrebbe comunque il primo posto, poiché il conseguimento della finale non comporterebbe la perdita di punti. Tuttavia, il vantaggio su Zverev si ridurrebbe: il tedesco salirebbe a 8835 punti, portando il divario a 2295 punti. Zverev, che l’anno precedente era stato eliminato in semifinale, beneficerebbe della finale ottenuta per il ritiro di Djokovic, accumulando 500 punti in più rispetto all’anno passato. Una vittoria su Sinner, oltre a garantirgli il primo titolo Slam, gli consentirebbe di rafforzare la sua posizione in classifica, restringendo il gap con l’azzurro.