Come cambia la comunicazione di Jannik

L’ultima novità riguardante Jannik Sinner è il suo impegno nella comunicazione, seguendo le orme di altri sportivi famosi come Cristiano Ronaldo. Ha aperto un canale YouTube per celebrare il suo successo agli Australian Open e ha creato un profilo TikTok per raggiungere un pubblico più ampio. Questo cambiamento è visto come parte di una ristrutturazione più ampia del suo management, intesa a costruire un brand coeso che integri tutte le sue attività di marketing.

Il professore Mario Tirino, esperto di Sociologia delle Culture Giovanili, sottolinea che l’apertura di questi nuovi canali social rappresenta una professionalizzazione della comunicazione di Sinner. Questo fenomeno non è nuovo nel mondo sportivo, dove molti atleti cercano di aumentare la loro visibilità e i propri redditi investendo nella comunicazione. Tirino avverte, però, che la crescente fama di Sinner comporta anche dei rischi, come evidenziato dalla sua assenza dal Quirinale, che ha suscitato critiche. Sinner deve gestire con attenzione la sua immagine pubblica e rispondere a situazioni delicate per mantenere il suo status.

Guardando al futuro, Tirino suggerisce che Sinner potrebbe esplorare un racconto narrativo più ampio, come una serie o un docufilm sulla sua carriera. Inoltre, potrebbe diventare un testimonial per l’educazione sportiva, capitalizzando la sua crescente visibilità. Il suo coinvolgimento nelle campagne per eventi come Milano Cortina potrebbe essere una strada vantaggiosa da seguire nei prossimi anni.