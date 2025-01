Come avrebbe eluso il fisco

La multinazionale FedEx è coinvolta in un’inchiesta per frode fiscale per un presunto mancato versamento di 78 milioni di euro di contributi previdenziali. La Procura di Milano accusa l’azienda di aver implementato un sistema di cooperative “serbatoio” per ridurre i costi del lavoro, eludendo così il pagamento delle imposte e dei contributi. La Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente oltre 46 milioni di euro, ritenuti frutto della frode.

Le indagini, condotte dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, hanno rivelato l’uso sistematico di società cooperative per gestire la forza lavoro senza rispettare le normative fiscali e previdenziali. I lavoratori erano assunti da cooperative che non versavano i contributi all’Inps e all’Agenzia delle Entrate, consentendo a FedEx di mantenere un costo del lavoro artificialmente ridotto. Si stima che 32 società siano coinvolte nello schema, con oltre 30.000 lavoratori colpiti, tra cui 3.000 che hanno subito il fenomeno della “transumanza” per evitare controlli.

Il sequestro di 46,6 milioni di euro è stato ordinato per individuare i profitti della frode e i principali responsabili, tra cui Stefania Pezzetti e Jan Bernd Haaksman, dirigenti di FedEx Express Italy Srl. Le accuse includono dichiarazione fraudolenta e uso di fatture per operazioni inesistenti. L’inchiesta ha messo in luce gravi perdite per l’Erario e condizioni di sfruttamento lavorativo, manifestando un problema più ampio nel settore della logistica, già oggetto di analisi riguardo ad altre multinazionali come Amazon. In attesa della giustizia, i lavoratori sperano di ottenere il pagamento dei contributi non versati e una migliore tutela delle loro condizioni lavorative.