come avere il rimborso dei biglietti

Ozzy Osbourne cancella il tour europeo per il prosieguo dei suoi problemi fisici: l’annuncio del cantante sui social.

“Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con i miei fedeli fan“, ha scritto Ozzy Osbourne ini un lungo messaggio sui social. E non facciamo fatica a credergli. Il cantante ex Black Sabbath ha appena comunicato, infatti, la cancellazione definitiva del suo tour europeo. Quel No More Tears 2 che era stato annunciato nel 2018, posticipato più volte per problemi di salute e per il sopraggiungere della pandemia da Covid, e infine riprogrammato in questo 2023, con una data italiana nel mese di maggio. Data che non avrà mai luogo. Ozzy alza bandiera bianca e si arrende all’evidenza di un fisico che, a 74 anni, non sembra più in grado di reggere il palco. Una resa che, con tutta probabilità, potrebbe anche trasformarsi nel suo definitivo addio alle scene, almeno dal vivo.

Ozzy Osbourne ha cancellato il tour europeo

Non era questo il finale che Ozzy avrebbe desiderato, non era questo quello che i suoi fan avrebbero voluto. Le cose però non stanno andando come immaginato, e purtroppo in questo momento il cantante britannico non può far altro che prendere atto della situazione.

Ozzy Osbourne

A portarlo alla decisione di cancellare il tour è stato il prolungarsi dei problemi di salute nati con quell’incidente che, ormai quattro anni fa, gli ha danneggiato la colonna vertebrale. Spiega il cantante: “Il mio unico scopo di tutto questo periodo è sempre stato quello di tornare sul palco. La mia voce da cantante va bene. Tuttavia, dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, infinite sessioni di fisioterapia e, più recentemente, l’innovativo trattamento Cybernics, il mio corpo è ancora fisicamente debole“.

Come ottenere il rimborso dei biglietti

Un annuncio quasi drammatico, nei toni utilizzati dall’artista. D’altronde, è evidente che più passa il tempo più sarà difficile rivederlo sul palco. E questo potrebbe voler dire una fine davvero malinconica per la sua lunga carriera dal vivo: “Credetemi quando dico che il pensiero di deludere i miei fan mi fa davvero impazzire, più di quanto possiate mai credere. Mai avrei immaginato che i miei giorni in tour sarebbero finiti in questo modo“.

Tra mortificazione e ringraziamenti dovuti, alla sua famiglia, alla sua band, alla sua crew, ai Judas Priest che avrebbero dovuto essere al suo fianco, l’artista ha spiegato che il rimborso dei biglietti sarà disponibile sulle piattaforme e nei negozi in cui i ticket sono stati acquistati.

Di seguito il suo lungo post: