Come attirare gli uccelli sul balcone o in giardino: consigli utili

E’ innegabile che diano quel tocco in più di bellezza alle nostre case ma come attirare gli uccelli sul balcone o in giardino? Tutti i trucchetti.

Al di là della passione, a molti piace tanto avere il proprio spazio verde davanti casa arricchito dalla presenza di volatili che. spontaneamente, dovrebbero avvicinarsi a piante e fiori. Ma se ciò non accade, come si fa ad attirare gli uccelli sul balcone o in giardino? Tutti i consigli per rendere questi luoghi davvero irresistibili.

Dove vanno gli uccelli: la bussola dei volatili

A quanto pare i volatili non seguono tragitti a caso durante il volo: è stato questo il risultato di numerosi studi che sono stati condotti sugli uccelli migratori. Essi infatti si orientano in base alla posizione del sole, mentre altri (ad esempio i passeri) usano le stelle per capire qual è la direzione da prendere.

Altri volatili ancora hanno come bussola dei segnali materiali, come le autostrade oppure naturali come i fiumi; altri ancora utilizzano il campo magnetico terrestre. Le onde provenienti da esso sono captate dagli uccelli che ‘attivano’ la loro bussola interna che, secondo uno studio recente pubblicato sulla rivista ‘Current Biology’, si troverebbe nella testa.

Come attirare gli uccelli sul balcone o in giardino: piante e fiori per il birdgarden

Lo si definisce ‘birdgarden’ l’allestire uno spazio esterno alla casa che sia in grado di attrarre volatili e animali selvatici, che rendono sicuramente più ricco il nostro balcone o il nostro giardino. Ma cosa può risultare così attraente da convincere un uccellino a venire proprio tra le nostre piante del balcone? La scelta stessa di piante e fiori!

In realtà sono diversi gli elementi che emanano un odore praticamente irresistibile per alcuni volatili, come anche le erbe aromatiche. Allo stesso tempo sono consigliate le piante colorate e che producono semi, come ad esempio i girasoli, ma anche la rosa canina, di cui gli stessi uccelli si cibano. Si tratta di:

edera (e altre piante rampicanti),

alberi da frutto,

piante con le bacche (cotoneaster),

biancospino.

Ovviamente non basta addobbare il balcone o il giardino con le piante che piacciono agli uccelli ma soprattutto con quelle che possano sopravvivere alle temperature del luogo dove viviamo, poiché solo in questo modo potranno essere nel massimo dello splendore durante la fioritura.

Come attirare gli uccelli sul balcone o in giardino: consigli utili per rendere accogliente l’ambiente

Ma non basta solo attirarli con colori e profumi: dobbiamo anche fare in modo che ci restino volentieri sul nostro balcone. E a tale proposito basterà prendere alcuni piccoli accorgimenti, per far sentire i nostri ‘ospiti’ graditi e a loro agio. La prima cosa da fare è ovviamente badare alla loro alimentazione: in mangiatoie coperte da tetti o rami, mettiamo tutti i cibi che possiamo dare da mangiare agli uccellini.

Un’altra idea è quella di posizionare nidi artificiali intorno al mese di marzo, fatti di legno e di diverse dimensioni. Inoltre se si hanno grosse vetrate dietro ai balconi e ai giardini è bene ricoprirle con sagome di uccelli in volo: in questo modo il vetro risulterà ‘visibile’ agli uccelli, che non andranno a sbatterci contro.