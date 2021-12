Kanye West e Drake saranno protagonisti del concerto benefico su Twitch #FreeLarryHoover: come assistere all’evento.

Prima il dissing, le frecciatine, gli attacchi anche duri. Poi la pace. Adesso un concerto insieme. O almeno allo stesso evento. Kanye West e Drake hanno vissuto un 2021 di alti e bassi, che si sta per concludere con un lieto fine. I due artisti saranno protagonisti infatti di un concerto in diretta su Twitch per beneficenza. Parteciperanno entrambi all’evento #FreeLarryHoover, che andrà in diretta a dicembre dal Los Angeles Coliseum con un fine molto importante. Scopriamo insieme tutti i dettagli per poter assistere al concerto.

Kanye West

Kanye West e Drake in concerto su Twitch

La notizia ha lasciato senza parole i fan di tutto il mondo dei due rapper. Dopo i dissing degli ultimi mesi non era semplice immaginare che i due potessero esibirsi per beneficenza su Amazon. E invece, hanno scelto di unrie le forze per sensibilizzare il mondo sulla questione che ha coinvolto il co-fondatore dei Gangster Disciples.

I biglietti per poter assistere all’evento dal vivo sono disponibili sul circuito TicketMaster a partire da 100 dollari, ma possono arrivare anche a 1250 dollari. Ma l’evento potrà essere visto anche attraverso Amazon. Ecco in che modo.

Kanye West e Drake: come assistere al concerto

L’evento sarà disponibile in streaming alle ore 5 del 10 dicembre sul canale Twitch ufficiale di Amazon Music. Ma potrà essere visto anche sull’app di Amazon Music e in diretta su Amazon Prime Video. Non mancheranno dunque i modi per poter assistere “gratutitamente” a una performance attesa da tantissimi fan in tutto il mondo, Italia compresa. Non sappiamo però se sarà possibile recuperare la performance live anche in un secondo momento.

Di seguito il post con l’annuncio: