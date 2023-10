Come arrivano i fuorionda a Striscia: “Occhi e orecchie..”

Striscia la Notizia vive di fuorionda e nel corso degli anni proprio quelli hanno sollevato numerosi polveroni. C’è stato il caso droga-gate a L’Isola dei Famosi, Flavio Insinna che inveisce contro una concorrente e di recente anche quelli su Andrea Giambruno.

Ma come arrivano ad Antonio Ricci? A rispondere a questa domanda è stato FanPage che ha scritto nero su bianco le varie modalità di recupero.

“Su come siano arrivati i video di Giambruno a Striscia si sono rincorse voci e supposizioni per tutta la giornata. C’è chi riferisce la possibilità di registrazioni private con cellulari convertite in tracce audio da montare su appositi video […] o che qualcuno di interno al programma Diario Del Giorno ha avuto interesse a passare momenti fuori onda al patron di Striscia per una segnalazione diretta”.

In quale modo Antonio Ricci le abbia recuperate resta però un mistero, quel che però è certo è che in Mediaset esiste una “bassa frequenza”.

“FanPage apprende da fonti interne a Mediaset che i video di ciascuna trasmissione possono essere registrati in quella che tecnicamente si chiama “bassa frequenza”, una sorta di circuito chiuso che collega le varie regie degli studi tv e che potrebbe fornire filmati di momenti off record. Su questa regia in bassa frequenza si muoverebbero occhi e orecchie della redazione di Antonio Ricci, che potrebbero riferire banalmente di papere e strafalcioni, perfetti per esempio per gli speciali di Paperissima dedicati ai backstage della tv, ma anche di altri più informali e, in certi casi, scivolosi”.