Se la nostra vita sui social network fosse un film dovremmo riconoscere che per ora stanno vincendo i cattivi. Qualche giorno fa persino su Twitch, la piattaforma di Amazon preferita dai videogamer per trasmettere le loro sfide, ha vissuto il primo sciopero contro gli odiatori. Pare che gruppi di vandali digitali si divertano ad entrare nei commenti delle dirette infestandoli di insulti. I responsabili di Twitch si sono difesi dicendo che stanno già facendo il massimo ma questi vandali digitali sono accaniti e si ripresentano con nomi diversi o a volte mandano all’attacco dei bot, ovvero degli account creati e gestiti da un computer.

E’ una lotta impari che vede su Twitter il suo palcoscenico preferito ma che contagia anche social apparentemente più tranquilli come Instagram. Non si spiegherebbe altrimenti la scelta di introdurre in piena estate un set di strumenti per proteggere la nostra community dagli abusi, come ha scritto il 10 agosto il capo di Instagram Adam Mosseri. Lo strumento più potente si chiama Limits è già attivo e consente di limitare temporaneamente commenti e messaggi privati da persone che non ci seguono o ci seguono da poco e che hanno iniziato a seguirci proprio per poterci insultare. E’ quello che è accaduto ad alcuni calciatori della nazionale inglese dopo la finale persa ai rigori contro l’Italia, attaccati con insulti pesantemente razzisti.

Anche Twitter dal 1 settembre sta sperimentando qualcosa di simile: si chiama Safety Mode, per ora è solo in test su un gruppo di utenti, e blocca automaticamente (e temporaneamente) i profili che postano commenti offensivi o che continuano a mandare gli stessi messaggi senza risposta a una persona che evidentemente ha deciso di non rispondere (ovviamente i profili che uno segue da tempo e con cui interagisce spesso non verranno bloccati). Limits e Safety Mode introdotti a pochi giorni di distanza sono la prova che da soli non ce la possiamo fare, che l’aria sui social è sempre meno respirabile e che occorre mettere in campo tutti gli strumenti affinché non vinca sempre chi urla di più.